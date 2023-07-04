Комиссия Минкульта Украины, прибывшая в обитель, не смогла опечатать ни один из корпусов монастыря…

4 июня 2023 года комиссия Минкульта Украины во главе с исполняющим обязанности генерального директора Заповедника «Киево-Печерская лавра» Максимом Остапенко прибыла на территорию Киево-Печерской лавры с целью опечатать строения обители, однако из-за протестов верующих УПЦ члены комиссии не смогли даже подойти к монастырским корпусам, сообщает портал «Православная жизнь».

Членов комиссии сопровождали «активисты», которые выступают за выселение монашеской братии УПЦ и регулярно проводят акции против прихожан и священнослужителей. Однако, и они ничего не смогли сделать с верующими. В результате чиновники вынуждены были ретироваться и покинуть Лавру. При этом они пригрозили написать на протестующих заявление в полицию.

После того как комиссия покинула обитель, верующие Украинской Православной Церкви разблокировали 56 и 69 корпуса и перешли к главному входу Лавры, где продолжили молитвенное стояние.

Как сообщалось ранее, комиссия Минкульта Украины потребовала от монахов освободить помещения Лавры до вторника, 4 июля. Такие действия власти в Юридическом отделе УПЦ назвали «самоуправством» и подчеркнули, что у Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» и членов комиссии нет законных оснований для опечатывания монастырских корпусов.

Незадолго до этого Хозяйственный суд Киева отклонил иск УПЦ, которая оспаривала распоряжение Минкульта покинуть территорию Киево-Печерской лавры, в связи с чем была подана апелляция на это решение.

Также недавно стало известно, что в марте монахов не стали выселять силой из обители по просьбе ООН. В Управлении организации по правам человека заявили, что решения местных властей, которые запрещали деятельность УПЦ в своих регионах, «выходят за рамки полномочий местных советов».

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