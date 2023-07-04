К участию в XXX Генеральной ассамблее МАП не были допущены делегации из России, Белоруссии и Сирии, что резко снижает значение этой организации…

Межпарламентская ассамблея Православия (МАП), которую до недавнего времени возглавлял депутат Госдумы России Сергей Гаврилов оказалась в глубоком кризисе в связи с тем, что представители США и Фанара в последнее время предприняли серьёзные усилия, чтобы исключить Россию, Белоруссию и Сирию из состава этой организации, сообщает ТАСС.

«На прошедшее заседание Генеральной ассамблеи МАП, подготовка к которому проводилась греческой стороной под давлением Украины, поддерживаемой американскими дипломатами и лояльными СМИ, не были допущены делегации из России, Белоруссии и Сирии. В ходе Генеральной ассамблеи на пост президента МАП был избран депутат польского парламента Евгений Чиквин», — сказал источник в МАП.

По его словам, украинская сторона потребовала снять с поста президента МАП представителя российского парламента — депутата Госдумы Сергея Гаврилова, занимавшего пост президента МАП с 2018 года, и вывести россиян из руководства органов ассамблеи.

«Эти требования были продублированы в местных СМИ, в том числе близких к Константинопольскому Патриархату. В частности, [издание] Orthodox Times присоединилось к антироссийской позиции, осудив „полномасштабное вторжение РФ в Украину“ и заявив о недопустимости осуществления руководства европейской организацией представителями России. Нападкам была подвергнута Русская Православная Церковь во главе с Патриархом Кириллом, а также президент РФ Владимир Путин», — рассказал источник.

Он отметил, что несмотря на то, что положения о «вторжении на Украину» были учтены в итоговой декларации Генеральной ассамблеи МАП, депутаты в своих выступлениях всё же избегали критики России и её президента. В целом, по мнению собеседника агентства, прошедшее заседание показало неспособность европейских парламентов отстоять собственные национальные интересы и независимость, в том числе в религиозной сфере.

«Высока вероятность того, что после такого развития событий МАП перестанет быть интересной для парламентариев организацией, поскольку потеряет возможность партнёрских отношений с ведущими православными странами — Россией и Белоруссией — на основе духовных, исторических, культурных традиций, усугубляя [тем самым] ослабление исторических связей между народами», — заключил источник.

XXX Генеральная ассамблея Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП) проходила с 29 июня по 2 июля. МАП объединяет политиков из 20 стран. Ассамблея состоит из парламентских делегаций, членами которых являются православные депутаты, преимущественно из европейских стран. Штаб-квартира секретариата организации находится в Афинах.

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