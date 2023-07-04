30 июня 2023 года в храме преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове в Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное миссии священнослужителей Русской Православной Церкви и деятельности благотворителей в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Патриархия.Ru.

Приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) генерала армии Виктора Золотова медалью «За содействие» был награждён руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами Железногорской епархии, старший священник Росгвардии в зоне проведения СВО протоиерей Святослав Чурканов. Награду вручил начальник Главного военно-политического управления Росгвардии генерал-лейтенант Григорий Мощик.

За вклад в развитие сотрудничества Росгвардии и Русской Православной Церкви медалью «За честь и доблесть» был награжден заведующий сектором Росгвардии Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Роман Богдасаров.

Почетными грамотами и памятными нагрудными знаками за многолетнюю духовно-нравственную работу были награждены иерей Владимир Никитенко и протодиакон Михаил Михайлов. За помощь и поддержку военнослужащих в зоне проведения СВО были награждены благотворители Сергей Репринцев, Виктор Иванов, Даниил Макаров.

На мероприятии присутствовали заместитель начальника ГВПУ Росгвардии полковник Дмитрий Бушуев, заместитель председателя Совета ветеранов ОМОН майор милиции в отставке Сергей Кобыляцкий, директор АНО «Культурные приоритеты» и автор проекта «Обратная перспектива» Василий Харьковой, сотрудники Синодального отдела, военнослужащие-участники СВО, прихожане храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

В заключение генерал-лейтенант Григорий Мощик поблагодарил всех присутствующих за многотрудное служение и поддержку военнослужащих Росгвардии в непростое для России время.

В тот же день прошло совещание, посвященное вопросам духовного окормления сотрудников и военнослужащих Росгвардии, а также иным актуальным темам. В заседании приняли участие иерей Роман Богдасаров, военное духовенство и руководство Главного военно-политического управления Росгвардии.

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