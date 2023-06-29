Русская линия
Сводка новостей от 29 июня 2023

В Данилов ставропигиальный монастырь будут перенесены останки монахов Спасо-Преображенского монастыря Московского Кремля
Останки монахов были обнаружены в 1997 году при производстве земляных работ во дворе Большого Кремлевского дворца на месте снесённого большевиками храма Спаса на Бору…

Снесённый большевиками храм Спаса на Бору4 июля 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится перенесение в часовню Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы датируемых XIV—XV вв.еками фрагментов костных останков 30 монахов Спасо-Преображенского монастыря Московского Кремля, сообщает Патриархия.Ru.

В 1330 году великий князь Иван Калита перевёл братию Данилова монастыря в Кремль, где был устроен новый монастырь — Спасский. Останки монахов были обнаружены в 1997 году при производстве земляных работ во дворе Большого Кремлевского дворца на месте храма Спаса на Бору, снесённого 1 мая 1933 года.

По благословению Священноначалия с 6 июля по 30 октября 2007 года протоиереем Владимиром Клюевым проводились работы с целью поднятия останков, которые затем были переданы на исследование в Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы, подтвердившего их подлинность.

4 июля в 12.00 будет совершена заупокойная лития в храме Собора новомучеников и исповедников Российских в Новокосине г. Москвы, где костные останки монахов пребывали до настоящего времени, а в 13.30 литию отслужат в монастырской часовне.

10 августа состоится их перезахоронение в монастырской костнице в рамках мероприятий, посвященных 40-летию возрождения Данилова монастыря.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл: Мы приветствуем любые посреднические миссии, которые направлены на преодоление трагического конфликта на Украине
Предстоятель Русской Православной Церкви принял посланника папы Римского Франциска кардинала Маттео Дзуппи...

В Данилов ставропигиальный монастырь будут перенесены останки монахов Спасо-Преображенского монастыря Московского Кремля
Останки монахов были обнаружены в 1997 году при производстве земляных работ во дворе Большого Кремлевского дворца на месте снесённого большевиками храма Спаса на Бору...

В Белоруссии вышел в прокат документальный фильм «Святой Архипелаг»
Картина, рассказывающая об истории и жизни Соловецкого монастыря, ранее появилась в кинотеатрах России...

Митрополит Вышгородский Павел: «Меня вызвали в СБУ и музей и сказали — идите на компромисс, признайте Епифания»
Наместник Киево-Печерской лавры рассказал, чего от УПЦ пытаются добиться украинские спецслужбы...

Митрополит Варшавский и всея Польши Савва попал в больницу
У 85-летнего Предстоятеля Польской Православной Церкви «проблемы с сердцем»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобного Моисея Оптинского и священномученика епископа Гермогена (Долганова)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика