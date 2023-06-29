Останки монахов были обнаружены в 1997 году при производстве земляных работ во дворе Большого Кремлевского дворца на месте снесённого большевиками храма Спаса на Бору…

4 июля 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится перенесение в часовню Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы датируемых XIV—XV вв.еками фрагментов костных останков 30 монахов Спасо-Преображенского монастыря Московского Кремля, сообщает Патриархия.Ru.

В 1330 году великий князь Иван Калита перевёл братию Данилова монастыря в Кремль, где был устроен новый монастырь — Спасский. Останки монахов были обнаружены в 1997 году при производстве земляных работ во дворе Большого Кремлевского дворца на месте храма Спаса на Бору, снесённого 1 мая 1933 года.

По благословению Священноначалия с 6 июля по 30 октября 2007 года протоиереем Владимиром Клюевым проводились работы с целью поднятия останков, которые затем были переданы на исследование в Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы, подтвердившего их подлинность.

4 июля в 12.00 будет совершена заупокойная лития в храме Собора новомучеников и исповедников Российских в Новокосине г. Москвы, где костные останки монахов пребывали до настоящего времени, а в 13.30 литию отслужат в монастырской часовне.

10 августа состоится их перезахоронение в монастырской костнице в рамках мероприятий, посвященных 40-летию возрождения Данилова монастыря.

Русская линия