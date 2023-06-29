Создатели документального фильма «Святой Архипелаг», показы которого в России начались в марте 2023 года, объявили о начале проката картины в Белоруссии. 29 июня 2023 года кинопоказы стартовали в кинотеатрах Минска, Гомеля, Могилева, Гродно, Бреста и других городов. В дальнейших планах — страны Латинской Америки, Африка, Китай и Индия, сообщает Патриархия.Ru.

Премьера фильма состоялась в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля, где он стал лучшим документальным фильмом и получил приз «Серебряный святой Георгий».

«Меньше чем за год мы собрали более 30 наград, включая почти все главные российские и 17 международных. Фильм получил признание и завоевал призы в Италии, Греции, Сербии, Индии, Америке, Сингапуре и даже Королевстве Бутан. Эксперты во всем мире высоко оценили уровень фильма — как его художественную составляющую, так и глубину затрагиваемых тем. Теперь в наших планах показать „Святой Архипелаг“ широкой международной аудитории», — рассказывает продюсер фильма Михаил Скигин.

«Мы получили большой отклик по „Святому Архипелагу“ в соцсетях, причём не только со всех уголков России, но и из Республики Беларусь — многие обращались с вопросом, когда можно будет посмотреть фильм в этой стране, — рассказал режиссер Сергей Дебижев. — Как мне кажется, все нарастающий интерес к картине говорит о том, что люди истосковались по наполненному смыслами кино, которое обращается не к инстинктам, а к душе и сердцу человека».

«Святой Архипелаг» — это масштабное повествование о жизни Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря. Что есть духовная жизнь человека? Что есть религиозная традиция и какое отражение она находит в современном мире? Как вера в Бога влияет на жизнь людей? Важную часть фильма составляют углубленные беседы с монахами. Содержание картины находится в гармонии с удивительными по красоте и масштабу съемками. Фильм снят для большого экрана в формате 4К.

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