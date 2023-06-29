Русская линия
Сводка новостей от 29 июня 2023

Митрополит Вышгородский Павел: «Меня вызвали в СБУ и музей и сказали — идите на компромисс, признайте Епифания»
Наместник Киево-Печерской лавры рассказал, чего от УПЦ пытаются добиться украинские спецслужбы…

Митрополит Вышгородский Павел в Киево-Печерской лавре29 июня 2023 года наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский Павел прибыл в суд на очередное заседание по своему делу, однако, заседание не состоялось, поскольку на него не прибыл прокурор. В итоге слушания перенесли на 6 июля.

Находясь в зале суда, митрополит Павел рассказал, что украинские спецслужбы угрожали ему уголовным преследованием в случае, если он не признает главу украинских раскольников Епифания Думенко. Видео слов архиерея разместил Телеграм-канал «Первого казацкого», передаёт СПЖ.

«Меня вызвали в СБУ и музей и сказали — идите на компромисс, признайте Епифания. Этого никогда не было и не будет, потому что я знаю, что такое раскол. Есть ещё у нас Судия Верховный», — сказал архиерей.

По его словам, в СБУ ему также обещали, что, когда его удалят из Лавры, братия перейдёт в «ПЦУ». Но этого не случилось.

Поскольку 29 июня 2023 года у митрополита Павла закончился срок домашнего ареста, а заседание суда о его продлении не состоялось из-за отсутствия прокурора, наместник поехал в Лавру.

Он благословил участников молитвенного стояния и встретился с братией после двухмесячного отсутствия.

Русская линия

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Митрополит Вышгородский Павел: «Меня вызвали в СБУ и музей и сказали — идите на компромисс, признайте Епифания»
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