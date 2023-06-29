29 июня 2023 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с председателем Конференции католических епископов Италии кардиналом Маттео Дзуппи, прибывшим в Россию со специальной миротворческой миссией по поручению папы Римского Франциска, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Во встрече также приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков).

Кардинала Маттео Дзуппи сопровождали Апостольский нунций в России архиепископ Джованни Д’Аньелло, советник Апостольской нунциатуры в РФ монсеньор Петр Тарнавски, сотрудник Государственного секретариата Ватикана монсеньер Пауль Бутнару, вице-президент Общины святого Эгидия профессор Адриано Роккуччи.

Предстоятель Русской Православной Церкви сердечно приветствовал высокого гостя, отметив, в частности: «В то время, когда возникли очень большие проблемы в отношениях между Россией и Западом, когда мы сталкиваемся как с большим напряжением в сфере политических отношений, так и с реальными угрозами возникновения крупного мирового вооруженного конфликта, очень важно, чтобы все силы, которые заинтересованы в сохранении мира и справедливости, объединялись для того, чтобы предотвратить такое возможное развитие событий».

При этом Святейший Патриарх указал на то, что у Русской Православной Церкви и Римско-католической Церкви имеется опыт взаимодействия, в том числе, на фоне очень неблагоприятного политического климата: «В условиях „холодной войны“ наши Церкви имели регулярные и взаимополезные контакты, в контексте которых, в частности, рассматривались вопросы, которые беспокоили наши народы». В этой связи Святейший Патриарх Кирилл упомянул положительную роль Общины святого Эгидия, которая в весьма непростых обстоятельствах, связанных с «холодной войной», продолжавшейся большую часть второй половины XX века, поддерживала активные связи с Русской Православной Церковью.

«Думаю, что и в нынешних условиях, которые также отмечены многими рисками и многими опасностями, Церкви могут совместными усилиями предотвратить негативное развитие политических обстоятельств и послужить делу мира и справедливости», — выразил уверенность Святейший Владыка.

В свою очередь, кардинал Маттео Дзуппи передал Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу приветствие от папы Римского Франциска.

Упомянув интенсивность диалога во времена «холодной войны», гость подчеркнул, что в нынешней сложной ситуации диалог должен не останавливаться, а быть ещё более интенсивным. «Как христиане мы должны помочь друг другу, чтобы понять, как поступать, — уверен кардинал Маттео Дзуппи. — Перед лицом объективных трудностей этого времени мы должны понять, что Господь просит нас делать. И мы очень рады сегодня, что можем слушать Вас и решать имеющиеся вопросы».

Святейший Патриарх Кирилл высказал солидарность с мыслью, что в то время, когда возникает особое напряжение в отношениях между странами и народами, Церкви не должны уходить в сторону — они должны принимать участие в работе, которая направлена на примирение, на развитие и установление более прочных отношений и самое главное — на развитие взаимопонимания. «Если страны и народы понимают друг друга, то и реальная политика выстраивается с учётом интересов стран и народов. Очень важно, чтобы в это непростое время христианские общины Востока и Запада участвовали в процессе примирения», — подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Ситуация на Украине крайне болезненна лично для меня, — сказал Святейший Владыка. — Я возглавляю Православную Церковь, паства которой находится как в России, так и на Украине, и в других странах. И потому страдания украинского и русского народа глубоко ранят мое сердце. Именно поэтому уже с 2014 года во всех наших храмах мы возносим особые, сугубые молитвы за мир на Украине. Мы употребляем и будем употреблять все средства, чтобы этот страшный конфликт закончился как можно скорее, чтобы было как можно меньше жертв».

Собеседники сочли особо важным в сложившейся ситуации сконцентрироваться на разрешении гуманитарных вопросов.

Кроме того, Святейший Патриарх Кирилл проинформировал высокого представителя Папы Франциска о гонениях, которым подвергаются общины, духовенство и верующие канонической Украинской Православной Церкви.

Стороны договорились о дальнейшем поддержании контактов.

По завершении встречи собеседники обменялись памятными подарками.

Русская линия