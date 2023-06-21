Известный православный проповедник, вынужденный после государственного переворота в Киеве в 2014 году бежать со своей многодетной семьёй в Россию, протоиерей Андрей Ткачёв в своих телепередачах «Святая правда» на телеканале «Царьград» неоднократно призывает россиян не забывать, что на Донбассе всё это время идёт тяжелейшая специальная военная операция, в которой гибнут и получают увечья тысячи русских солдат.

«Можно ли пить-гулять-веселиться, когда идёт война? Когда линия фронта уже практически вплотную подошла к Москве? Казалось бы, ответ очевиден. Но, увы, не для каждого. Протоиерей Андрей Ткачёв рассказывает о том, почему в воюющей стране недопустимо устраивать разгульные пиршества. Приводя в пример и подтверждение очень важные слова ветхозаветного пророка Исаии», — говорится на сайте телеканала «Царьград» в качестве анонса одной из такой передач.

«Глава 22 пророка Исайи — там говорится о том, как люди воюют, но празднуют, празднуют, но воюют, в общем такая смесь празднования с войной. <…>Оказывается, люди укрепляют стены, готовятся к войне, боятся очередного нашествия, но петь, пить, плясать, „есть до положения риз“ не прекращают. Это как раз то, что происходит сейчас в нашей стране, ибо эти праздники дурноватые со всеми этими фейерверками, когда все эти выброшенные на воздух деньги на фейерверки нужны как раз в других местах, они уже достали. Какие праздники могут быть в воюющей стране, на которую ополчилось пол вселенной? Об этом пишет святой Исайя, призывая в такие времена плакать и сетовать, остричь волосы и переодеться во вретище», — отметил отец Андрей.

«Это дурь какая-то, это пир во время чумы, когда нужно каждую копейку дать в нужное место, а ты десятки рублей бросаешь на воздух. Типа „алло, мы ищем таланты, голос страны“. Простите, какой „голос страны“ в наше непростое время? Об этом пишет Исайя, что вы делаете всё правильно, но вы не смотрите на того, Кто это определил. А во-вторых, вы желаете веселиться посреди чумы, то есть вы не закрываете танцульки, вы любите рестораны, вы любите это, вы любите то, вам всё это нравится. Вместо того, чтобы препоясаться вретищем, плакать, рыдать и деньги тратить на более нужные вещи», — отметил священник.

«Вот читаешь древние письма и находишь современные болезни. Что это? Не меняется человек, страсти живы, остаются те же болезни в голове, и люди, как говорил Амвросий Оптинский, настолько безумны, что на одном конце деревни уже вешают, а на другом всё ещё грешить не перестали, говорят „до нас не скоро дойдёт“. В Белгородской области уже война настоящая, а в соседней какой-нибудь там области, Курской, Брянской, например, или там, в Москве, всё ещё думают, что „не у нас“, „на луне“, „по телевизору“. Что же вас вразумит, когда будет кол тесаться лично на вашей лысине?», — задал риторический вопрос отец Андрей.

«Нам с вами, братья и сестры, сегодня нужно застегнуться на все пуговицы. Сейчас вообще не время думать, например, про Анталию, Мальдивы, Гоа и другие какие-то пробитые курорты, — отметил священник в другой своей телепередаче. — Стыдновато вообще-то попу свою усаживать в самолёт и лететь, чтобы тело своё погреть на каких-нибудь там тёплых песках. Стыдно, если честно. Стыдно! Вы только подумайте, что ручки, ножки многие сейчас оставили на поле брани, окропили кровушкой своей землю Донбасса, а многие сложили и буйны головы свои, чтобы вы лучше жили».

«Я думаю, что нам нужно перешифроваться, братья и сестры: тот, кто не молился, а ну-ка начинайте молиться быстро. Вообще, какие же вы русские, если вы не молитесь? Какой ты можешь быть русский человек, если ты „Отче наш“ не знаешь наизусть? Вот возьми сам себя за кадык перед зеркалом и скажи „Отче наш“ наизусть сейчас же, а ну быстро. Не знаешь — ты не русский человек, ты безбожник. Русские безбожниками не бывают, настоящий русский — это верующий трудяга, который живёт правильно и умирать не боится. Это русский человек! Поэтому давайте начинайте молиться, кто ещё не начал, а те, кто начали молиться, молитесь больше, молитесь теплее, молитесь усерднее, за себя и того парня, за живых и усопших, за своих родственников, за свои безмерные грехи. Плачьте на молитве за всю Родину нашу, опозоренную и униженную прошедшими десятилетиями и столетиями. Плачьте о своих личных грехах и молитесь о том, чтобы Господь с небес, как когда-то Константину, дал победу русскому оружию, чтобы до конца и без исцеления сокрушилась эта шваль бандеровская, чтобы эта нечисть сатанинская, безбожная, фашистская уничтожилась и посыпалась хлоркой так, чтобы больше ничего не выросло. Вы об этом молились хоть раз? Начинайте!», — призвал отец Андрей.

«Короче, с отпусками смиритесь, милостыню давайте, работайте, как положено, отделяйте десятину нуждающимся и на фронт. И молиться начинайте, потому что за ваши попы, желающие в мягком кресле лететь на Гоа, сегодня умирают лучшие русские пацаны, лучшие русские люди. Поэтому как можно меньше тратьте на себя: на ногти свои тратьте меньше, на волосню свою тратьте меньше, на то, чтобы мазать себя разными кремами тратьте меньше, на всякие солярии и массажи тратьте меньше, а лучше вообще не тратьте. Вообще пусть они все плачут, вся эта индустрия обслуживания смертного телесе, потому что нужно сегодня нужна тратить на них ноль рублей. Всё остальное бедным и на фронт. И в храм Божий ходите, пока вас не взяли враги наши за самый шиворот, тогда вам будет не весело. Вперед! Аминь!», — заключил священник.

Русская линия