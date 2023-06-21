Святейший Патриарх Кирилл также готов встретиться с посланником Ватикана, который ранее уже побывал в Киеве…

В Кремле ожидают визита в Москву кардинала Маттео Дзуппи, который является посланником папы Римского Франциска по урегулированию вооружённого конфликта на Украине, и готовы к переговорам с Ватиканом по этому поводу. Причём кардинала готов принять и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом РИА Новости заявил председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

В пятницу митрополит Антоний встретился в Ватикане с папой Римским Франциском, передав ему пожелания выздоровления от Патриарха Кирилла.

«Встреча кардинала Маттео Дзуппи в случае его визита в Москву с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом не исключена, если кардинал выразит такое желание и рабочий график Святейшего Патриарха позволит», — сказал митрополит Антоний.

Ранее митрополит в Ватикане обсудил с секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером повестку отношений Русской Православной и Римско-католической Церквей, встретился с руководством Общины святого Эгидия и государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином.

Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци заявлял, что папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится. Кардинал Дзуппи уже совершил двухдневный визит в Киев, ожидается, что свой следующий визит он сделает в Москву.

Для политической и церковной Москвы данный визит выгоден тем, чтобы в Кремле таким образом демонстрируют свою способность к конструктивному диалогу с представителями третьих стран по украинской проблематике. В то же время Киев категорически отвергает любую возможность переговоров, а это серьёзно подрывает его поддержку в мире.

Как известно, совсем недавно Киев и Москву посетила представительная делегация из африканских государств, которая, подобно Ватикану, пыталась выступить посредником в урегулировании вооружённого конфликта. В результате президент России Владимир Путин показал африканским представителям парафированный текст Стамбульских договорённостей между Россией и Украиной, которые должны были остановить военный действия.

В результате Киев в последний момент вышел из мирного процесса, нарушив все договорённости. Отсюда напрашивается вывод, что нынешние украинские власти просто не способны выполнять какие-либо договорённости, а потому ключ в прекращении военных действий лежит в Киеве, а не в Москве.

Русская линия