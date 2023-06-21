Ватикан продолжит оказывать давление на Украину, чтобы побудить её власти к мирным переговорам с Россией

Несмотря на то, что в Киеве категорически отвергают все мирные инициативы по завершению конфликта на Донбассе, Ватикан продолжит делать всё возможное, чтобы изменить эту непримиримую позицию украинских властей. Об этом дал понять госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, выступая на публичном мероприятии в городе Удине на севере Италии, сообщает РИА Новости.

«По поводу мира на Украине я питаю реалистичную надежду. В том смысле, что мы должны продолжать предлагать каналы мира с помощью посредничества и добрых услуг, но мне не кажется, что в настоящее время есть большие перспективы, что эти предложения будут приняты», — заявил кардинал, слова которого приводит информагентство Ansa.

«Весь мир обеспокоен этой войной, и всё международное сообщество должно продолжать предлагать перспективы мира. Кроме того, существуют особые инициативы, такие как инициатива Святого престола, который с самого начала заявил о готовности к посредничеству», — отметил госсекретарь Ватикана.

Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Римский Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. 20 мая Святой престол объявил, что папа поручил главе Епископской конференции Италии кардиналу Маттео Дзуппи провести «миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине».

В начале июня Дзуппи совершил поездку в Киев, которую Ватикан охарактеризовал как «краткую, но насыщенную». Позднее госсекретарь Пьетро Паролин отметил, что по идее папы Франциска эта «миссия должна быть осуществлена в двух столицах».

Русская линия