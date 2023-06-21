20 июня 2023 года Св. Синод Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии (МПЦ) назначил четверых архиереев бывшей Охридской Архиепископии Сербской Православной Церкви на новые кафедры Македонской Церкви, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на OrthoChristian.

Македонская Православная Церковь возникла на территории Социалистической Республики Македония в составе Югославии (ныне — Северная Македония) в 1967 году и до недавнего времени пребывала в расколе.

В мае 2022 года Константинопольский Патриархат восстановил каноническое и евхаристическое общение с Православной Церковью Республики Северная Македония, поручив Сербской Церкви урегулировать вопросы, связанные с ее административным устройством.

В июне Патриарх Сербский Порфирий заявил о признании Македонской Православной Церкви — Охридской архиепископии и вручил Томос об автокефалии её Предстоятелю Архиепископу Стефану (Веляновскому).

Охридская Архиепископия СПЦ была создана в 2002 году в попытке преодолеть раскол в Македонии. Власти республики отказывались признавать эту автономную структуру в юрисдикции Сербского Патриархата, а её глава архиепископ Иоанн (Вранишковский) дважды оказывался в тюрьме.

Согласно нынешнему решению Синода МПЦ, владыка Иоанн (Вранишковский) получил титул митрополита Крушевского и Демирхисарского. Епископ Иоаким (Йовческий) возглавил епархию городов Делядровцы и Илинден, епископ Марк (Кимев) — епархию Делчева и Каменицы, а епископ Давид (Нинов) назначен епископом Дремвицким, викарием Скопийской епархии.

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