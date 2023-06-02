29 мая 2023 года митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай посетил ставропигиальную мужскую обитель Православной Церкви в Америке — Тихоновский монастырь в Пенсильвании, где принял участие в традиционном паломничестве и служении Божественной литургии, которую возглавил Предстоятель Православной Церкви в Америке Блаженнейший митрополит всея Америки и Канады Тихон, сообщает сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

Помимо делегации во главе с Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви, Его Блаженству сослужили архиепископы Питсбургский и Западно-Пенсильванский Мелхиседек и Нью-Йоркский и Нью-Джерсийский Михаил, наместник обители архимандрит Сергий, канцлер Православной Церкви в Америке протоиерей Александр Рэнтел, декан Тихоновской семинарии протоиерей Иоанн Паркер, духовенство обители и семинарии, паломники в священном сане.

К началу богослужения в обитель была принесена одна из чудотворных икон Русской Зарубежной Церкви — мироточивая икона Божией Матери «Иверско-Гавайская».

Кладбищенская церковь, расположенная за соборным храмом монастыря, служила в этот день алтарем, а хористы и многочисленные богомольцы молились под большим навесом или открытым небом.

За Божественной литургией совершалось особое поминовение приснопамятных архипастырей, духовенства, монашествующих и мирян Православной Церкви в Америке и православных воинов.

После славления перед мироточивой иконой Божией Матери Предстоятели Православной Церкви в Америке и Русской Зарубежной Церкви обменялись приветствиями, выразив свою радость по поводу состоявшегося совместного служения и вручив друг другу памятные дары.

По окончании богослужения декан семинарии дал прием в своем доме в честь собравшихся архипастырей и делегации Русской Зарубежной Церкви. Затем митрополит Николай посетил музей и осмотрел территорию обители. Приложившись к престолу, раке с мощами праведного Алексия Товта и другим святыням монастырского собора и попрощавшись с Блаженнейшим митрополитом Тихоном, Его Высокопреосвященство отбыл в Мэйфилд (Пенсильвания).

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