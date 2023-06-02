Перешедший к раскольникам архиерей подтвердил, что «ПЦУ» должен был возглавить лже-патриарх Денисенко, но его ученик Думенко его обманул…

Бывший митрополит Украинской Православной Церкви Александр (Драбинко), предавший свою Матерь-Церковь и перешедший к украинским раскольникам, в интервью «Телеграфу» подтвердил, что в процессе переговоров по созданию «ПЦУ» лже-патриарху Филарету Денисенко обещали в ней фактическое руководство при номинальном лидерстве его ученика Думенко, сообщает СПЖ.

«Дело в том, что Филарету было обещано, что он возглавит автокефальную поместную церковь: митрополита Епифания изберут исключительно для внешней деятельности, а Филарет будет продолжать руководить автокефальной церковью, признанной Вселенским православием», — заявил Драбинко.

По его словам, лично для него такой вариант событий был неприемлемым, поскольку «в старые мехи новое вино не наливают».

«Но даже если бы так и произошло, что Филарет возглавил церковь, то я первый не пошёл бы на Собор и не участвовал бы в объединении. И никуда не деться от того тоталитарного стиля, в котором он руководил церковью. Филарет — старый партийный функционер, это не секрет, и жить в такой среде я бы не смог», — рассказал о своих «принципах» Драбинко.

Таким образом, он фактически обличил нынешнего главу «ПЦУ» Епифания Думенко во лжи. Ведь, по словам Думенко, Филарету при создании «ПЦУ» ни он, ни Порошенко ничего не обещали. А если кто-то что-то и говорил, то значение имеет только подписанный документ.

«Можно вести переговоры о чём угодно, но потом подписывается юридический документ, которым руководствуются до конца. Вес имеет только то, что написано чернилами и подписано. И опираться на то, что кто-то там говорил или желал в кулуарах, думаю, нельзя», — оправдывался за своё предательство Думенко.

Русская линия