В городе вновь появились Тверская и Московская улицы, а также Богоявленская площадь…

29 мая 2023 года на заседании Совета депутатов городского поселения города Калязин было принято историческое решение о возвращении целому ряду городских улиц и площадей их исконных названий. Данное решение было поддержано большинством депутатов, против выступил лишь один человек, сообщается на старице ВКонтакте «Калязин Новости-Официально».

Наименование и переименование объектов улично-дорожной сети в Калязине происходит согласно Положению, утвержденному Решением Совета депутатов г. Калязина № 10 от 28.10.2021 г. о наименовании и переименовании объектов.

С предложением о возвращении старых названий улицам К. Маркса, Ленина и переименовании площади Ногина на Заречье выступили инициативные группы граждан Калязина, а также калязинская общественная районная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Было предложено вернуть улице К. Маркса историческое название Московская (от д. 11/13 до ул. Путевая), а часть улицы от памятника Макарию Калязинскому до реки Волги предложили наименовать площадью преподобного Макария Калязинского. Улицу Ленина было предложено переименовать в «Большая Тверская» (до 1918 года улица носила название Тверская). Площадь Ногина на Заречье, где находится храм Богоявления Господня (1781 года постройки) предложено переименовать в Богоявленскую площадь, с учетом того, что на Заречье уже имеется ул. Ногина.

Комиссия по топонимике при администрации района всесторонне рассмотрела данные предложения и приняла решение поддержать данные инициативы. Город Калязин имеет многовековую историю. Улицы Тверская и Московская являлись главнейшими улицами города, ведущими к Москве и Твери, именно эти названия упоминаются во многих архивных документах по истории Калязина. Возвращение улицам исторических названий позволит городу сохранить его идентичность и историю.

Калязин понёс большие утраты в 30-е годы ХХ века в связи с затоплением. Возвращение улицам исторической части старых названий будет напоминанием новым поколениям калязинцев о своих корнях, о связи с далеким прошлым, что особенно важно сегодня в плане воспитания.

Решение комиссии было вынесено на рассмотрение депутатов Совета депутатов городского поселения г. Калязин. Перед депутатами выступили глава района К.Г. Ильин, заместительница главы администрации района, управделами Н. Панина. Были озвучены ходатайства инициативных групп и Совета ветеранов. Депутаты всесторонне обсудили тему переименования, задали вопросы, связанные с этой процедурой для жителей данных улиц. В результате после обсуждения большинством голосов решение об одобрении данных инициатив было принято.

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