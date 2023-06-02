Митрополит Екатеринбургский Евгений: «Сегодня мы молимся о том, чтобы мир пришёл на нашу землю, и не было ни слез, ни воздыханий, но то, что переживали наши предки 9 мая 1945 года»

2 июня 2023 года в Храм-Памятник на Крови города Екатеринбурга в рамках Всероссийского молебна о Победе был доставлен ковчег с частью мощей великомученика Георгия Победоносца, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Накануне торжественной встречи митрополит Евгений в общении с журналистами поведал о прибытии святыни. Архипастырь отметил, что подобно тому, как два года назад весь народ молился об окончании пандемии, так и сегодня народ молится о текущих нуждах — чтобы был дарован мир через победу.

«Георгий Победоносец издревле является покровителем воинства. Мы сегодня понимаем, что победа в руках Божиих и в руках тех людей, которые сегодня держат оружие. Мы просим, чтобы это оружие по возможности, как скальпель в руках умелого хирурга, сделало маленькую рану, но даровало исцеление. Чтобы мир пришёл на нашу землю, и не было ни слез, ни воздыханий, но то, что переживали наши предки 9 мая 1945 года — желание жить и жить по-новому», — сказал владыка.

Принесение святыни из Троице-Сергиевой Лавры в города России проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Храме-на-Крови перед принесенной святыней была совершена Божественная литургия, которую возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Каменский и Камышловский Мефодий.

В своём архипастырском слове владыка Евгений отметил, что в данный момент в очень многих семьях есть мужья, сыновья, отцы, жены, сестры, которые «ушли в неизвестность» — кто-то добровольно, кто-то по призыву Родины. Ушли, чтобы положить свою жизнь за Отечество, либо, пройдя эти подвиги, вернуться и продолжить свою жизнь. Они ушли, чтобы изменить сегодняшнее течение жизни к иному.

«Наша брань не против плоти человеческой, не против крови, но против духов злобы поднебесной. И война, которая сегодня происходит и в душах, и на полях — она против этих духов, которые подвигают людей творить зло, — отметил владыка. — Мы понимаем, что подобное лечится подобным. Сила физическая преодолевается физической силой, а духовное беснование преодолевается духовным подвигом. Поэтому Святейший Патриарх Кирилл благословил это духовное деяние — пронести десницу святого великомученика Георгия по всем епархиям нашей страны, чтобы мы помолились и попросили его духовной помощи. Та десница, которая некогда воздвигла копье и пригвоздила к земле некоего змея, освободив людей и целый город от его злобы — чтобы и ныне святой Георгий пронзил и в наших сердцах эту злобу и изгнал злобу духов поднебесных из умов, сердец, сознания тех людей, которые сегодня, к сожалению, этим одержимы».

Владыка приветствовал и поблагодарил владыку Мефодия, поблагодарил епископа Феодосия, который вчера принимал святыню в Нижнем Тагиле.

Во внимание к трудам на благо святой Церкви Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Евгений вручил Патриаршии награды.

За помощь Екатеринбургской епархии и в связи с 70-летием атаман Оренбургского войскового казачьего общества, советник главы региона Владимир Романов удостоен ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского.

Во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 50-летием со дня рождения протоирей Евгений Попиченко, основатель и духовник Православной службы милосердия, удостоен ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского.

Во внимание к трудам на благо святой Церкви и в связи с 50-летием со дня рождения протоирей Вячеслав Максимов, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Целительница» при ЦГКБ № 23 в Екатеринбурге, удостоен медали ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского.

В Храме-на-Крови святыня пробыла до 19:00 сегодняшнего дня. Согласно графика, вечером 2 июня мощи святого отправились из Екатеринбурга в Челябинск.

Русская линия