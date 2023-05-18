Русская линия
Сводка новостей от 18 мая 2023

Тульчинские судьи отказались судить митрополита Ионафана (Елецких)
Все четверо судей города Тульчин заявили о добровольном самоотводе от участия в производстве по делу против владыки…

Митрополит Тульчинский Ионафан18 мая 2023 года все четверо судей города Тульчин на Украине заявили о добровольном самоотводе от участия в местном судебном производстве по делу митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, сообщает сайт Тульчинской епархии УПЦ.

Митрополит Ионафан публично заявил, что антиукраинские цветные печатные материалы, фигурирующие как главные доказательства его «антигосударственной вины» (вещественные доказательства), были ему кем-то подкинуты при производстве обыска в помещениях временного проживания митрополита в городе Бершадь, и, в этот же день, были подкинуты в общую канцелярию Тульчинского епархиального управления. Заметим, не в кабинет управляющего названной епархией архиерея, и в отсутствие последнего при производстве обыска.

Видеоматериалы недвусмысленно свидетельствуют в пользу предположения митрополита Ионафана о подставном характере появления вышеупомянутых «вещдоков».

Некий срочный киевский посланник, прибывший в Тульчин перед самым началом общего экстренного собрания благочинных и настоятелей епархиальных храмов, в гостевом зале приёмов, секретно заявил владыке, что «суда над ним может и не быть», но при условии полного «понимания» и взаимодействия в беседе с высоким полицейским чином в столице. Об этом неожиданном, и, более чем странном предложении сговора, митрополит Ионафан сразу же открыто поведал экстренному собранию благочинных и настоятелей епархиальных храмов.

Видимо, понимая, что дело против владыки Ионафана откровенно надуманное, местные судьи отказались его судить и заявили самоотвод.

Русская линия

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Тульчинские судьи отказались судить митрополита Ионафана (Елецких)
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