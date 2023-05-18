17 мая 2023 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с делегацией Всемирного совета церквей, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В составе делегации — генеральный секретарь ВСЦ д-р Джерри Пиллэй, руководитель Комиссии ВСЦ «Церкви в международных делах» Питер Прув, исполнительный секретарь программ ВСЦ «Межхристианские отношения» и «Вера и устройство» Василь-Октавиан Михок.

Святейший Патриарх Кирилл сердечно приветствовал гостей и поздравил д-ра Джерри Пиллэя с избранием на должность генерального секретаря Всемирного совета церквей.

Его Святейшество поделился воспоминаниями о своем участии в работе ВСЦ, которое началось в 1968 году с Генеральной ассамблеи в Упсале, где будущий Патриарх был самым молодым участником заседаний. «Отношения со Всемирным советом церквей являются одним из приоритетов в нашей повестке», — констатировал Предстоятель Русской Православной Церкви, отметив также, что наличие постоянного представителя при ВСЦ позволяет быть в курсе актуальной части повестки дня этой организации. Кроме того, регулярно в институт в Боссэ направляются студенты из Русской Православной Церкви.

Говоря о приоритетах Русской Православной Церкви в отношениях с ВСЦ, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул: «Мы ценим и положительно воспринимаем тот факт, что во Всемирном совете церквей создан комитет по консенсусу и сотрудничеству. Православные Церкви являются меньшинством в этой организации, и поэтому для того, чтобы голос православных был слышен, принцип консенсуса при решении важных вопросов является, с нашей точки зрения, очень важным».

Святейший Владыка также коснулся темы двусторонних контактов с различного рода христианскими конфессиями и организациями. «Мы находимся в постоянном контакте и диалоге с Римско-Католической Церковью. У нас также есть инструменты для осуществления диалога с Евангелической церковью в Германии, Евангелическо-лютеранской церковью Финляндии — у наших двусторонних отношений с этими церквами уже большая история, они играли очень важную роль в период „холодной войны“. Русская Церковь также развивает отношения с Древними Восточными Церквами: у нас есть совместные рабочие группы по диалогу с Коптской Церковью, Ассирийской Церковью Востока, Эфиопской Церковью и Маланкарской Церковью Индии», — рассказал он, отметив, что ВСЦ «предоставляет площадку в том числе для развития двусторонних отношений, причем иногда с теми церквами, с которыми было бы достаточно сложно установить отношения, например, из-за слишком больших расстояний».

Обращаясь к генеральному секретарю и другим членам делегации ВСЦ, Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул, что в Русской Православной Церкви серьезно озабочены усилением гонений на христиан в различных регионах мира. «Вы знаете, что есть разные причины для этого отвратительного явления, — связал Его Святейшество. — Мы солидарны со Всемирным советом церквей в призывах к международному сообществу содействовать религиозной свободе и противодействовать преследованию христиан. Со своей стороны мы стараемся оказывать поддержку христианам Африки и Ближнего Востока как в рамках наших двусторонних отношений, так и используя многосторонние инструменты».

Святейший Владыка в беседе с делегацией ВСЦ поделился своим видением религиозной ситуации на Украине, положения Украинской Православной Церкви и событий, спровоцировавших межцерковный кризис. «Должен сказать, что нас особенно огорчает участие в этом конфликте Константинопольского Патриархата — именно его участие в развитии межцерковного кризиса на Украине делает для нас затруднительным участие в комиссиях, комитетах, которые возглавляются тем или иным представителем Константинополя», — отметил он.

Патриарх напомнил, что кризис на Украине возник в феврале 2014 года, подчеркнув: «Наша Церковь сразу включилась в работу по примирению сторон. Мы призывали к мирному разрешению возникшего конфликта на разных площадках, в том числе и во Всемирном совете церквей».

«Сегодня наша особая тревога, озабоченность и боль — в связи с ухудшением положения Украинской Православной Церкви в украинском государстве, — продолжил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Она объединяет бо́льшую часть христиан Украины, но, к сожалению, в настоящее время подвергается очень сильному притеснению и ограничению ее деятельности. Инструментом, посредством которого это притеснение осуществляется, являются созданные на Украине раскольнические группы. К сожалению, эти группы получили поддержку Константинопольского Патриарха».

Как отметил Святейший Владыка, особую тревогу и боль вызывает употребление прямого давления на каноническую Православную Церковь, в том числе насильственных действий: «Сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей. Физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины».

Он указал на то, что Русская Православная Церковь неоднократно обращалась к международному сообществу, свидетельствуя о притеснении православных христиан на Украине, давлении на них. Были направлены обращения к Предстоятелям Поместных Православных Церквей, к Римско-Католической Церкви, к Древним Восточным Церквам. «Хотел бы сердечно поблагодарить Всемирный совет церквей за заявление относительно ситуации вокруг Киево-Печерской Лавры, монахи которой преследуются за желание просто оставаться верными собственной Церкви. Все это осуществляется при участии, а иногда по инициативе украинских властей», — сказал Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к генеральному секретарю ВСЦ.

Его Святейшество обратил внимание собеседников на то, что после XI Генеральной ассамблеи Всемирного совета церквей, состоявшейся в сентябре 2022 года в Карлсруэ, только за сам факт неформального участия в обсуждении украинской проблемы президентом Украины были введены персональные санкции в отношении трех членов делегации Русской Православной Церкви.

Происходящее на Украине выходит за рамки локальной проблемы, уверен Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Ситуация ухудшается с каждым днем, — подчеркнул он. — К сожалению, международное сообщество молчит, а в Верховной Раде Украины сегодня обсуждается закон о запрете Украинской Православной Церкви. Это молчание международного сообщества ставит перед нами вопрос: а почему? Почему международное сообщество так быстро возбуждается по поводу многих других конфликтов, но здесь мы не наблюдаем ничего подобного? Глубоко убежден в том, что как религиозные люди мы призваны содействовать укреплению мира, а не занимать сторону политического противостояния. Каждое наше слово может быть использовано в этой информационной войне и иметь, в том числе, очень негативные последствия».

Святейший Владыка указал на то, что в нынешней кризисной ситуации Русская Православная Церковь прилагает большие усилия для оказания гуманитарной помощи людям, которые находятся в зоне конфликта. Он также с благодарностью отметил позицию, которую занимает Всемирный совет церквей по поводу участия в оказании помощи тем, кто страдает от этого конфликта, в том числе беженцев. Так, один из членов делегации ВСЦ, руководитель Комиссии «Церкви в международных делах» Питер Прув посетил Ростовскую область и ознакомился с деятельностью пунктов помощи и временного размещения беженцев. А в прошлом году исполнявший обязанности генерального секретаря Всемирного совета церквей протоиерей Иоанн Саука побывал в церковном штабе по оказанию гуманитарной помощи в Москве и смог увидеть его работу.

«Регулярно публикуется информация о поддержке, которую Церковь продолжает оказывать беженцам. Мы за последнее время собрали более 332 миллионов рублей и передали 2860 тонн гуманитарных грузов. Прибывающим в Россию беженцам оказывается максимальная помощь, но вызывает вопросы, почему международные гуманитарные организации не обращают внимание на факт присутствия этих беженцев и на их судьбу», — выразил недоумение Святейший Патриарх Кирилл.

Он также подчеркнул, что Русская Православная Церковь ценит желание Всемирного совета церквей содействовать делу мира, и предложил обсудить высказанную генеральным секретарем ВСЦ д-ром Джерри Пиллэем идею организации круглого стола с участием представителей Церквей из России и Украины.

Поблагодарив за теплый прием, генеральный секретарь Всемирного совета церквей подчеркнул важность проблематики, которую затронул в ходе встречи Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Д-р Джерри Пиллэй также поблагодарил за вклад, который Русская Православная Церковь вносит в работу ВСЦ. «Как Вы отметили, православное сообщество действительно представляет в ВСЦ меньшинство, поэтому важно принимать решения консенсусом, — подчеркнул он. — Мы открыты и даем возможность разным церковным традициям внести свой вклад и представить себя в рамках нашей церковной семьи».

Он также коснулся вклада этой организации в развитие двусторонних связей между конфессиями, а также подчеркнул: «Всемирный совет церквей является надежной и безопасной площадкой для диалога. И мы понимаем, что, несмотря на наши различия, нам нужно говорить и договариваться по очень важным моментам».

Отвечая на высказанную Святейшим Патриархом Кириллом глубокую озабоченность положением христиан в разных странах мира, где они подвергаются преследованиям и открытым гонениям, д-р Джерри Пиллэй подчеркнул: «Это действительно очень значимый вопрос, и Всемирный совет церквей всегда будет твердо и четко поддерживать религиозную свободу. Независимо от того, какие там могут быть хитросплетения, если мы наблюдаем нарушения религиозной свободы, то возвысим свой голос».

По его мнению, христианское единство крайне важно для того, чтобы решить проблему нападений на христиан, их преследования, в том числе в таких регионах мира, как упомянутые Святейшим Патриархом Кириллом Африка и Ближний Восток. «Мы знаем, что страны там раздираются сегодня противоречиями и конфликтами, которые имеют и значительные религиозные последствия. Ситуации в разных странах могут отличаться друг от друга по обстоятельствам, но мы видим, что христиане, а также представители других религиозных традиций подвергаются сегодня нападениям и гонениям», — сказал Джерри Пиллэй.

Он также выразил сожаление в связи с наблюдаемым ныне разладом в семье Православных Церквей и предложил обсудить, какой вклад ВСЦ мог бы со своей стороны внести в разрешение данного межцерковного кризиса.

Генеральный секретарь Всемирного совета церквей особо остановился на религиозной ситуации на Украине и поделился впечатлениями от недавнего посещения этой страны делегацией ВСЦ: «Мы только что посетили Украину и видели последствия того, что происходит, особенно в некоторых общинах. Мы видели, что люди теряют жизнь, разрушается имущество, и мы считаем, что Всемирный совет церквей должен сделать всё для содействия мирному урегулированию».

Он также выразил солидарность со Святейшим Патриархом Кириллом в том, что истинно верующие люди должны способствовать продвижению дела мира. Джерри Пиллэй предложил обсудить, какую роль могут сыграть в этом процессе христианские церкви.

«Вы упомянули Ассамблею в Карлсруэ, и мы теперь понимаем, что наши высказывания и действия могут иметь определенные последствия, особенно со стороны президента Украины. Но хочу Вас заверить, что Всемирный совет церквей имеет намерение говорить правду и, конечно, следовать зову Господа для того, чтобы создавать лучший, безопасный мир для всех людей на земле, — подчеркнул д-р Джерри Пиллэй. — Вы упомянули, что ситуация становится хуже день ото дня, и это нас очень сильно беспокоит. Действительно, нужно уже что-то сделать с этим. И я полностью поддерживаю Ваше Святейшество, когда Вы задали вопрос относительно молчания международного сообщества. Именно поэтому ВСЦ хочет активно работать. Мы не политики и не пытаемся себя таковыми представить — мы верующие, мы живем в мире, который создал Господь, зная, что служим Единому справедливому Богу. И мы призываем верующих, учеников Господа, работать во имя достижения мира. Именно в таком ключе мы и хотим действовать. Именно поэтому сегодня мы приехали к Вам. И хотим задать вопрос: что мы можем сделать для достижения мира? Есть ли что-то, что мы, церкви, можем сделать для окончания этого военного кризиса?»

В продолжение беседы стороны обсудили поднятые темы.

По окончании встречи Святейший Патриарх Кирилл вручил представителю Русской Православной Церкви при ВСЦ и международных организациях в Женеве протоиерею Михаилу Гундяеву орден преподобного Сергия Радонежского (III степени). Отец Михаил удостоен высокой церковной награды во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи 55-летием со дня рождения.

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