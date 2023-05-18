18 мая 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с Первосвятительским визитом в Татарстанскую митрополию. В аэропорту г. Казани имени Габдуллы Тукая Святейшего Патриарха Кирилла встречали: глава Республики Татарстан Р. Минниханов, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан Ю. Камалтынов, сообщает Патриархия.Ru.

Из аэропорта Предстоятель Русской Православной Церкви направился в храмовый комплекс в честь преподобного Серафима Саровского, состоящий из главного храма преподобного Серафима Саровского, церкви в честь иконы Божией Матери «Умиление» и Центра духовного и творческого развития с возможностью инклюзивного обучения «Перемена».

На ступенях храма Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали секретарь Татарстанской митрополии иеромонах Кирилл (Корытко) и воспитанники приходской воскресной школы.

В храме присутствовали епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, духовенство и верующие Татарстанской митрополии.

Также храм посетили управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний, члены делегации, сопровождающей Святейшего Владыку.

В храме преподобного Серафима Саровского Святейшего Патриарха Кирилла приветствовал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и преподнес Его Святейшеству хрустальное пасхальное яйцо.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с Первосвятительским словом:

«Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит! Дорогие владыки! Отцы, братья и сестры!

Очень рад вступить на Казанскую землю. Давно хотел посетить ещё раз эти благословенные места, и вот Господь сподобил именно в Пасхальный период совершить это паломничество.

Город Казань, прославленный явлением чудотворного образа, всегда занимал особое место и имел особое значение в жизни нашей Церкви и нашего народа. Действительно, много чудес совершалось от Казанского образа, и вера людей укреплялась, и через какие только трудности и страдания не проходили мы с надеждой на Пресвятую Богородицу!

Казань была одним из важных духовных центров и, надеюсь, таковым и остаётся. А остаётся она таковым, потому что здесь горячо верующий и любящий Христа Спасителя народ православный. И покуда будет наш народ православный крепок в своей вере, пока будем мы наполнять свои храмы, пока будем воспитывать детей в христианской вере, не исчезнет самое главное в жизни нашего народа — та духовная сила, опираясь на которую, мы побеждали врагов и выходили из самых трудных исторических обстоятельств.

Пусть молитвами святых угодников земли Русской, просиявших под Покровом Пречистой Благословенной Царицы Небесной, продолжается наше земное бытие, которое каждого благочестивого человека через веру и добрые дела должно привести к Царствию Небесному, к Божиему Царству, к жизни вечной в общении с Господом. Да хранит землю Казанскую, да хранит Господь Церковь нашу на многая и благая лета!

Хотел бы в память о пребывании в этом храме преподнести образ святых благоверных князя Димитрия Донского и княгини Евфросинии Московской. Они были мужем и женой и явили удивительный пример целомудренного, чистого, светлого и очень прочного брака. В наше время браки нередко распадаются, потому что каждый хочет жить больше для себя, чем для другого. А вот святые Димитрий и Евфросиния отдавали друг другу свою жизнь, свое время, свое глубокое чувство любви, и потому пример их жизни прошел через века, дошел до нашего времени. И пусть молодые люди, которые хотят связать свою жизнь браком, приходят к этой святой иконе и просят у святых угодников, запечатлевших пред лицом Божиим своей супружеской любовью особую Ему верность, быть верными по отношению друг к другу. Пусть Господь хранит нашу молодежь, укрепляет наши семьи и помогает современным людям, россиянам, живущим в XXI веке, воспитывать достойно своих детей в вере и любви к Богу.

Принося этот образ, я призываю благословение Божие на всех, кто живет в браке, на всех, кто в скором времени желает сочетаться законными узами брака, и призываю всех помнить, что христианский брак — это во многом то же, что и монашество. Принимая постриг, будущий монах дает обеты, но ведь обеты дает и человек, вступающий в брак под венцом. Поэтому венчание — это не просто красивый обряд, как иногда современные люди считают, а это таинство, через которое двое становятся единой плотью и обязуются друг перед другом жить в верности и любви. Дай Бог, чтобы пример этих святых укреплял нашу молодежь в христианском понимании брака, а всем тем, кто пребывает в браке, включая наше духовенство, напоминал о тех обетах, которые они давали во время бракосочетания, с тем чтобы с любовью, вниманием и ответственностью они относились к воспитанию детей, к укреплению семейных уз и в этом наставляли свою паству. Храни вас всех Господь, дорогие мои!"

Верующим были розданы иконки Спасителя с Патриаршим благословением.

Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сопровождении митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, архиереев митрополии и членов сопровождающей делегации посетил Центр духовного и творческого развития «Перемена».

Святейшего Владыку встречала директор центра О. Копылова. У стенда, посвященного истории центра, она рассказала Его Святейшеству о работе с детьми и пригласила посетить классы.

Святейший Патриарх Кирилл осмотрел медиа-класс, класс IT, творческую студию, гончарную мастерскую, кулинарную студию, класс дошкольников, кожевенную мастерскую.

В кожевенной мастерской Святейший Владыка побеседовал с одним из ребят о выборе жизненного пути.

В актовом зале Предстоятель познакомился с юными участниками хора «Распев», существующего при воскресной школе прихода и участвующего в богослужениях. После выступления хора дети, собравшиеся в зале, преподнесли Его Святейшеству сделанные своими руками подарки — тарелку и дневник в обложке из кожи.

В дар центру Святейший Патриарх Кирилл передал икону Архангела Михаила и интерактивный стол, каждому ребенку — шоколадное яйцо и иконку Спасителя.

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