В Тбилиси прошёл многотысячный Крестный ход в память о том, как православные грузины смогли остановить в столице шествия содомитов…

В Грузии широко отметили День сплоченности и святости семьи

17 мая 2023 года Грузинская Православная Церковь отметила День святости семьи. В ознаменование этого события местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио отслужил перед Ацкурской иконой Божией Матери, особо почитаемой в Грузии, параклис в храме Кашвети (святого Георгия) в Тбилиси, сообщается портал «Православная жизнь».

Затем владыка Шио возглавил Крестный ход, который прошёл по проспекту Руставели от Кашветской церкви до кафедрального собора Пресвятой Троицы, где также состоялся благодарственный молебен.

День сплоченности и святости семьи учредили по инициативе Святейшего Патриарха Илии II в 2014 году. «Если семьи будут крепкими, крепким и непоколебимым будет и государство», — заявил тогда Предстоятель Грузинской Православной Церкви.

Праздник был установлен в противовес Дню борьбы с гомофобией, отмечаемому также 17 мая. В этот день в 2013 году сторонники традиционных ценностей решительно разогнали акцию в защиту содомии. С тех пор шествия содомитов в Грузии не совершаются, а День святости семьи стал широко отмечаемым народным праздником.

Ранее, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил против диктата половых извращенцев на ежегодной Конференции консервативных политических действий, состоявшейся 4 мая 2023 года в Будапеште.

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