Русская линия
Сводка новостей от 8 мая 2023

Состоялось заседание Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей
Члены Синода РПЦЗ вновь высказали поддержку верующим Украинской Православной Церкви…

Архиерейский Синод РПЦЗ4 мая 2023 года в женском монастыре преподобномученицы Елисаветы в Бухендорфе (Германия) под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Николая состоялся очередной Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви, сообщает сайт Синода РПЦЗ.

В заседании Архиерейского Синода в режиме видеоконференции приняли участие архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил, архиепископ Чикагский и Средне-Американский Петр и епископ Сиэтлийский Феодосий. В Германию прибыли митрополит Берлинский и Германский Марк, епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней, епископ Вевейский Александр, епископ Штутгартский Иов, а также протоколист Архиерейского Синода протоиерей Серафим Ган.

В ходе заседания члены Архиерейского Синода и приглашенные викарные архиереи обсудили множество вопросов, касающихся жизни и управления Русской Зарубежной Церкви в нынешнее непростое время. Были вознесены особые молитвы за Украинскую Православную Церковь и проведено обсуждение положения её многострадальных верующих, терпящих тяжкие гонения на своей родине. За богослужениями в эти дни возносились молитвы о Блаженнейшем митрополите Онуфрии и всей его братии и духовных чадах.

Епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней выступил с докладом о различных вопросах межправославных отношений, касающихся братских отношений Русской Зарубежной Церкви с другими частями Православной Церкви во всем мире. Были также заслушаны отчёты о миссионерской деятельности Церкви в различных частях мира; о внутренней жизни епархий; о деятельности Попечительского фонда; и по множеству других административно-хозяйственных, церковно-дисциплинарных и имущественных вопросов.

Особой радостью для собравшихся в Германии архиереев была возможность вместе помолиться перед чудотворной Коренно-Курской иконой Божией Матери, привезенной из Нью-Йорка в Германию Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви вместе с мощами киевских святых, которые прибыли в Германию из Женевы по распоряжению епископа Иринея вместе с епископом Александром и архидиаконом Дометианом (Редко). Таким образом, иерархи имели возможность возносить свои усердные молитвы Богородице перед Ее иконой, в присутствии святых мощей преподобных Киево-Печерской Лавры, так нуждающейся в заступничестве Матери Божией и своих святых.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл: Со святым и великим днём, который связан с избавлением нашего Отечества от самого страшного врага!
В канун Дня Победы Предстоятель Русской Православной Церкви возложил венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены...

Состоялось заседание Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей
Члены Синода РПЦЗ вновь высказали поддержку верующим Украинской Православной Церкви...

На Украине завели уголовное дело против Почаевской Лавры
Украинские спецслужбы обвиняет монастырь в «самовольной организации отстойника на участке коммунальной собственности»...

В Северной Македонии помолились об упокоении всех русских воинов
Клирик Московского Патриархата совершил поминальную службу в древнем монастыре Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем героев Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенантов И.С.Дорохова и А.Н.Сеславина, а также графа Д.А.Толстого...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика