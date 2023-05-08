4 мая 2023 года в женском монастыре преподобномученицы Елисаветы в Бухендорфе (Германия) под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Николая состоялся очередной Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви, сообщает сайт Синода РПЦЗ.

В заседании Архиерейского Синода в режиме видеоконференции приняли участие архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил, архиепископ Чикагский и Средне-Американский Петр и епископ Сиэтлийский Феодосий. В Германию прибыли митрополит Берлинский и Германский Марк, епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней, епископ Вевейский Александр, епископ Штутгартский Иов, а также протоколист Архиерейского Синода протоиерей Серафим Ган.

В ходе заседания члены Архиерейского Синода и приглашенные викарные архиереи обсудили множество вопросов, касающихся жизни и управления Русской Зарубежной Церкви в нынешнее непростое время. Были вознесены особые молитвы за Украинскую Православную Церковь и проведено обсуждение положения её многострадальных верующих, терпящих тяжкие гонения на своей родине. За богослужениями в эти дни возносились молитвы о Блаженнейшем митрополите Онуфрии и всей его братии и духовных чадах.

Епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней выступил с докладом о различных вопросах межправославных отношений, касающихся братских отношений Русской Зарубежной Церкви с другими частями Православной Церкви во всем мире. Были также заслушаны отчёты о миссионерской деятельности Церкви в различных частях мира; о внутренней жизни епархий; о деятельности Попечительского фонда; и по множеству других административно-хозяйственных, церковно-дисциплинарных и имущественных вопросов.

Особой радостью для собравшихся в Германии архиереев была возможность вместе помолиться перед чудотворной Коренно-Курской иконой Божией Матери, привезенной из Нью-Йорка в Германию Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви вместе с мощами киевских святых, которые прибыли в Германию из Женевы по распоряжению епископа Иринея вместе с епископом Александром и архидиаконом Дометианом (Редко). Таким образом, иерархи имели возможность возносить свои усердные молитвы Богородице перед Ее иконой, в присутствии святых мощей преподобных Киево-Печерской Лавры, так нуждающейся в заступничестве Матери Божией и своих святых.

Русская линия