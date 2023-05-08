В Северной Македонии помолились об упокоении всех русских воинов

8 мая 2023 года, накануне Дня Победы, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрит Вассиан (Змеев) совершил в древнем Пантелеимоновом монастыре Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии, расположенном в Нерези близ Скопье (Северная Македония), заупокойную службу по всем от века погибшим русским воинам, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Монастырь был построен императором Алексеем Комнином в начале XII века, он известен, в том числе, выдающимися фресками византийской эпохи.

Архимандриту Вассиану (Змееву) сослужили клирики Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии иеромонах Афанасий и иеромонах Агафон.

На поминальной службе присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Северная Македония С.А. Баздникин, сотрудники Посольства и прихожане софийского храма-подворья, совершающие паломничество к святыням Македонской Православной Церкви.

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