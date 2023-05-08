Святейший Патриарх Кирилл: Со святым и великим днём, который связан с избавлением нашего Отечества от самого страшного врага!

8 мая 2023 года, в канун 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены, передает Патриархия.Ru.

В торжественной церемонии приняли участие многочисленные архиереи Русской Православной Церкви и духовенство города Москвы. Также в церемонии участвовали военный комендант Москвы генерал-лейтенант Е.А. Селезенев, офицеры и солдаты роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

После возложения венка была объявлена минута молчания. Военный оркестр исполнил Гимн России.

Предстоятель, иерархи и духовенство Русской Православной Церкви возгласили «Вечную память» «вождем и воинам на поле брани за веру и Отечество жизнь свою положившим» и пропели тропарь праздника Пасхи.

Затем состоялся торжественный марш роты Почётного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Святейший Патриарх Кирилл поздравил воинов и в их лице Вооруженные силы России:

«Братья воины, защитники Отечества нашего!

В вашем лице я обращаюсь ко всем Вооруженным силам России: с праздником! С тем святым и великим днем, который связан с избавлением нашего Отечества от самого страшного врага!

Дорого обошлась победа нашему народу, но эти жертвы не были напрасными. Когда происходит несчастный случай на дороге, ни пострадавший, ни его родственники не знают, почему так произошло, почему оборвалась чья-то жизнь. Но тогда был сознательный подвиг людей, которые шли навстречу морю огня, которые не убоялись на первом этапе военных действий бросить вызов во многом превосходящему в силах противнику. Они отстояли наше Отечество трудом невероятным, героизмом беспредельным, и мы с вами являемся наследниками этой победы. Вслед за этими великими и славными людьми мы призваны защищать Родину, и один этот факт должен мобилизовывать наш дух, укреплять нашу любовь к Отечеству, делать нас бесстрашными, сильными, способными, как и предки наши, защитить Родину, если это потребуется, от любой вооруженной силы.

Собственно говоря, на мощи Вооруженных сил Отечества нашего и основывается наша подлинная независимость. Мы относимся к числу очень малого количества стран, которые являются независимыми, их по пальцам одной руки можно пересчитать. Россия — среди подлинно независимых стран. И для того чтобы мы действительно ни от кого не зависели, для того чтобы мы были свободными, для того чтобы мы могли устраивать свою жизнь по воле нашего народа, и должны быть непобедимыми наши Вооруженные силы.

Всем вам желаю мужества, сознания важности возложенной на вас миссии, а в вашем лице призываю благословение Божие на все Вооруженные силы России. Храни вас всех Господь!"

Затем Святейший Владыка обратился со словом к иерархам, священнослужителям и монашествующим:

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, матушки игумении! Всех вас сердечно поздравляю с Днем Победы!

В грозные времена Великой Отечественной войны Церковь была не в лучшем положении, особенно если учесть, что этим годам предшествовали открытые гонения на Церковь со стороны власти. Еще многие священнослужители находились в заключении, еще многие верующие страдали невинно, и, по всей вероятности, враг рассчитывал, что уж кто-кто, а христиане Советского Союза наверняка отвернутся от власти и не станут ее поддерживать. Как можно было поддерживать ту самую власть, которая уничтожала веру и Церковь? Но что же произошло? Несмотря на всю скорбь, несмотря на то, что еще в начале 1940-х годов томились в заключении наши архиереи и священники, Русская Православная Церковь устами своего Предстоятеля митрополита Сергия в первые часы вооруженной агрессии выступила с историческим заявлением. Когда политическая власть еще не сформулировала свою позицию, митрополит Сергий призвал всех православных христиан защищать свое Отечество, явив пример беззаветной преданности народу и стране. И этот героический по-своему поступок, слова митрополита Сергия, сказанные в первый день войны, легли на душу многих и многих людей, вдохновив на защиту Отечества. И мы знаем, какую важную роль сыграла Русская Православная Церковь в мобилизации духовных сил нашего Отечества, патриотическом воспитании и воинства, и народа нашего.

Дай Бог, чтобы никогда ничего подобного не повторилось, и никто более не посягал на священные рубежи нашего Отечества. Но для того чтобы было так, страна должна быть очень сильной. Потому что не нападают на того, кого боятся, а боятся того, кто силен. И эта сила народа, мощь Вооруженных сил, духовная сила наших людей и должна быть той крепостью, которую побоялся бы переступить даже самый дерзкий противник. Поэтому молитва наша сегодня о процветании Отечества нашего. Молитва наша сегодня о Президенте нашем, о властях, о воинстве, о всем народе, чтобы Господь помог нам всем пребывать в единомыслии, дабы быть способными и на невидимом духовном фронте и молитвой, и словом действительно защищать наше Отечество.

Всех вас сердечно поздравляю с праздником Победы! Христос Воскресе!"

Русская линия