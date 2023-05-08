Кременецкая окружная прокуратура Украины открыла уголовное производство «по факту бесхозяйственного использования земель» (ч.1 ст. 254 Уголовного кодекса) Почаевским Свято-Духовским монастырем Тернопольской епархии УПЦ. Соответствующие данные появились в судебном реестре, сообщает СПЖ.

В основу дела легло «расследование» СБУ в Тернопольской области, в котором сказано, что представители монастыря якобы самовольно обустроили отстойник площадью более 1 тыс. кв. м на земельном участке коммунальной собственности.

Также отмечается, что частично снят верхний слой почвы на другом участке, принадлежащем монастырю, с целевым назначением «для ведения подсобного сельского хозяйства». Такие действия, как указывают правоохранители, якобы могли вызвать снижение или потерю плодородия почвы.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и разрешил осмотреть земельные участки с участием специалистов, работников управления экологии и природных ресурсов Тернопольской облгосадминистрации.

Санкция ч.1 ст. 254 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа до 51 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Очевидно, что все эти «расследования» и «уголовные дела» шиты белыми нитками, и главная цель украинских чиновников — найти повод для изгнания монашествующих УПЦ из обители.

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