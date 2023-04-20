В США не утихают страсти по поводу намерения нынешних американских властей распространить право на смену пола для детей, не достигших совершеннолетия. Против этого категорически против выступил известный американский бизнесмен Илон Маск, в которого есть трансгендерная дочь, отказавшаяся от фамилии отца, сообщает РБК.

Бизнесмен Илон Маск заявил, что родители и врачи, которые позволяют детям совершать трансгендерный переход, заслуживают пожизненного лишения свободы. «Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до его совершеннолетия, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь», — написал он в одной из соцсетей.

Так Маск прокомментировал пост другого пользователя о губернаторе Флориды Роне Де Сантисе, которого экс-президент Дональд Трамп назвал своим главным конкурентом на выдвижение в качестве кандидата на пост главы государства от Республиканской партии в 2024 году.

В марте врачам во Флориде запретили прописывать несовершеннолетним гормональные блокаторы и терапию для трансгендерного перехода или делать детям операции по смене пола. Медицинские учреждения, которые нарушат закон, могут лишиться лицензии. Де Сантис объяснил свое решение тем, что безвредность такой терапии для детей и подростков не подтверждена серьезными исследованиями. Несовершеннолетние, которые уже приступили к гормональной терапии, после вступления новых норм в силу не смогут ее продолжить. ЛГБТ-активисты штата объявили о намерении оспорить закон в суде.

Президент США, демократ Джо Байден назвал решение Де Сантиса жестоким, а действия штата Флорида по отношению к трансгендерам-подросткам — практически греховными.

Ограничения на смену пола для несовершеннолетних действуют и в некоторых других штатах. Власти Аризоны запрещают «необратимую хирургическую коррекцию пола», а в Алабаме за одобрение гормональной терапии детям врачи и родители могут сесть на 10 лет.

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