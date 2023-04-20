В Москве готовится к открытию Первый форум «Хранители храмов России»
По разным оценкам, от 5 до 10 тысяч храмов в глубинке находится на грани разрушения…
28 апреля 2023 года в Общественной палате РФ в Москве состоится Первый форум «Хранители храмов России», посвященный вопросам сохранения старинных сельских храмов как объектов культурного наследия и центров духовного развития, сообщает Патриархия.Ru.
В мероприятии примут участие представители федеральных и региональных органов власти — Министерства культуры РФ, Министерства экономического развития РФ, региональных органов охраны объектов культурного наследия; представители Московской Патриархии, епархий Русской Православной Церкви; грантодающих организаций — Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, Росмолодежи; благотворительных фондов и общественных организаций — Фонда «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», Фонда сохранения будущего нации, национального фонда «Возрождение русской усадьбы», АНО «Сельские территории», Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и других; представители добровольческих групп и участники проекта «Хранители наследия»; представители СМИ — радио «Вера», журнала «Фома», телеканалов «Спас», «Союз», «Культура»; представители сферы бизнеса.
Организатором форума выступает Благотворительный фонд «Сохранение культурного наследия «Белый ирис» при содействии Женского патриотического общества и комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия.
Организаторы убеждены, что вопрос сохранения культурного и исторического наследия — старинных сельских храмов, — стоит сегодня очень остро. По разным оценкам, от 5 до 10 тысяч храмов в глубинке находится на грани разрушения, среди них есть шедевры русской архитектуры. Исходя из этого, на форуме будут подняты актуальные проблемы в области сохранения старинных сельских храмов и представлены успешные проекты по их сохранению. Кроме того, участники форума обсудят темы влияния сельского храмового зодчества на локальную идентичность и развитие сельских территорий, укрепления традиционных ценностей, возможных источников финансирования процесса сохранения сельского наследия и вовлечения молодого поколения в этот процесс.
Основная задача мероприятия — объединить всех, кто небезразличен к судьбе старинных сельских храмов и развитию сел, в единое сообщество с целью обсуждения насущных проблем, взаимопомощи и обмена опытом. Для общения единомышленников создана информационная площадка в Telegram — «Форум ХрамоХранителей» https://t.me/forumXX.
По итогам работы форума будут сформированы и направлены в Правительство РФ конкретные предложения по поддержке сохранения объектов культурного наследия — старинных сельских храмов.
Мероприятие проводится в рамках проекта «Хранители наследия», который реализуется Благотворительным фондом «Белый ирис» при поддержке Фонда президентских грантов, Общественной палаты РФ, ВООПИК, радио «Вера», журнала «Фома», проекта «Общее дело. Сохранение храмов Севера».