20 апреля 2023 года состоялась очередная незаконная попытка опечатать один из корпусов Киево-Печерской Лавры представителями Национального заповедника. Благодаря содействию полиции, которая силой вывела людей, среди которых были женщины и дети, из галереи 39 корпуса, а затем заблокировала вход, им это удалось, сообщает сайт УПЦ.

Как рассказал один из адвокатов Киево-Печерской обители Владимир Лубянецкий, по его требованию показать определение суда, на основании которого происходит опечатывание 39 корпуса, ничего предъявлено не было.

«Когда я просил, как адвокат, чтобы мне предоставили определение суда, на основании которого это всё происходит, мне отказали, — рассказал юрист. — Очевидно, скорее всего, никакого решения суда на проведение данных действий нет».

Не допустили адвоката и на место событий, однако, как показали очевидцы, в то же время дали доступ к галерее одной из журналисток.

Силовики заявили адвокату, что не пропускают никого к 39 корпусу, поскольку «у них заключён договор с музеем на охрану объекта, и они выполняют требования этого договора таким образом».

Ранее в Лавре ответили на письмо заповедника о заключении договора с управлением полиции охраны в Киеве, и в очередной раз подчеркнули, что не признают расторжение договора о безвозмездном пользовании в одностороннем порядке. Поэтому обратилась за защитой своих прав в суд. До вынесения судебного решения по этому делу, все действия заповедника не имеют законной силы, в том числе и такая «охрана».

Русская линия