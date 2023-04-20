Власти Нововолынска, расположенного в Волынской области на западе Украины, изъяли в среду у канонической Украинской Православной Церкви участки земли, на которых расположены две церкви и монастырь. Об этом говорится в сообщении городского совета, передаёт ТАСС.

«Состоялась внеочередная сессия Нововолынского городского совета, — говорится в сообщении на сайте этого органа власти. — Депутаты единогласно поддержали проект решения о запрете деятельности церквей Московского Патриархата в Нововолынской общине и прекратили право пользования земельными участками Свято-Вознесенской религиозной общиной, Свято-Успенским мужским монастырем и церковью Святого великомученика и целителя Пантелеимона».

Власти Волынской области 11 апреля запретили деятельность канонической УПЦ на территории региона.

Власти Украины поддерживают курс на ликвидацию УПЦ. По поручению президента страны Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесён в парламент законопроект, который позволит запретить в стране УПЦ, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.

В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, активизировался захват храмов раскольниками. В марте был разорван договор с канонической церковью об аренде Киево-Печерской лавры, а от монахов потребовали покинуть обитель.

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