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Сводка новостей от 6 апреля 2023

Митрополита Морфского Неофита оправдали в суде
Иерарха Кипрской Православной Церкви пытались привлечь к уголовной ответственности за Литургию и освящение вод на праздник Крещения Господня из-за нарушения коронавирусных ограничений…

Митрополит Морфский Неофит (Масурас)Иерарха Кипрской Православной Церкви митрополита Морфского Неофита оправдали по всем обвинениям, предъявленным ему в связи с нарушениями ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом говорится в решении Окружного суда города Никосии, состоявшегося 4 апреля 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Ageliaforos.com.

Митрополита Неофита обвиняли в том, что он подстрекал верующих к участию в публичном собрании во время праздника Крещения Господня и освящения вод в реке Каркотис. На момент применения ограничений в связи с эпидемией COVID-19 такие действия квалифицировались законодательством Республики Кипр как уголовное преступление.

В оправдательном приговоре суд указал, что данные обвинения не подтвердились.

«Освящение вод в реке Каркотис было рекомендовано не как публичное собрание, а как действие, которое сам законодатель, согласно выражению „по своей мудрости“, допустил исключительно в день Богоявления, которое отмечалось 6 января 2021 года. Законодатель сделал это, очевидно признав важность отправления религиозного культа, как необходимое ослабление многих ограничений, существовавших в то время, ради общественного здоровья в пользу религиозных граждан этого места», − говорится в решении суда.

Архиерей выразил благодарность адвокату Никосу Клиридису, духовенству и верующим людям Кипра и Греции, а также всем православным за их молитвы и многочисленные электронные и письменные письма поддержки, отправленные в его адрес. Как заверил владыка Неофит, он продолжит «служить и исповедовать истину Христа и Церкви».

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Митрополита Морфского Неофита оправдали в суде
Иерарха Кипрской Православной Церкви пытались привлечь к уголовной ответственности за Литургию и освящение вод на праздник Крещения Господня из-за нарушения коронавирусных ограничений...

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