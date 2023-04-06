В свою очередь, митрополит Ставропольский Кирилл стал и.о. председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами…

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 6 апреля 2023 года председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл назначен исполняющим обязанности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами с сохранением за ним должности председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, сообщает Патриархия.Ru.

Указом Его Святейшества прежний глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Олег Овчаров назначен исполняющим обязанности заместителя председателя упомянутого отдела.

Также Святейший Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова, клирика Санкт-Петербургской епархии, несущего послушание председателя Отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии, исполняющим обязанности заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения Специальной военной операции.

Военные действия на Украине привели к тому, что Русская Православная Церковь стала активнее окормлять российских военных, что связано не столько с тем, что данную инициативу продвигает Московская Патриархия, сколько в серьёзном росте запроса на духовенство со стороны военных, находящихся в боевых условиях.

Русская линия