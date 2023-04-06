Служба безопасности Украины сообщила митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация её участников), сообщает портал «Православная жизнь».

Как сообщает пресс-служба СБУ, собраны «безоговорочные доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП), который отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывал действия захватчиков».

По данным следствия, в 2020 году архиерей отдал распоряжение создать в епархии «новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ». В ходе разработки использовалось российское программное обеспечение, «позволяющее ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов». Среди них — Patriarchia.Ru и Pravoslavie.Ru.

Также СБУ утверждает, что на новом сайте митрополит Феодосий «восхвалял московских священников, помогающих агрессору», «призывал к „объединению“ религиозных общин в войне против Украины».

«Расследование» продолжается. Решается вопрос о мере пресечения для владыки.

Русская линия