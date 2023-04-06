Владимир Легойда: «Украинские власти следуют тем же сценариям, какими пользовались их идейные предтечи, уничтожавшие Церковь после революции 1917 года»

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал снос храма Украинской Православной Церкви во Львове актом издевательства над верующими, сообщает Патриархия.Ru.

6 апреля 2023 года во Львове начался снос одноэтажного деревянного Владимирского храма Украинской Православной Церкви, который ранее был закрыт и захвачен раскольниками. Однако, их он по какой-то причине не устроил, и они решили его снести.

«Украинские власти следуют тем же, сценариям, какими пользовались их идейные предтечи, уничтожавшие Церковь после революции 1917 года», — подчеркнул В. Легойда.

«Поддержка раскольников, уничтожение храмов, изгнание монахов — всё это делали безбожники в XX веке», — напомнил он.

«Если сравнивать с послереволюционным временем, то тогда, по крайней мере, были слышны слова осуждения со стороны европейских христиан, общественности, теперь же на Западе есть консенсус, что украинские власти могут, не опасаясь ничего, ликвидировать каноническую Церковь, действуя поистине варварскими методами», — заявил представитель Русской Церкви.

«Экскаватор под „победные“ реляции экстремистов сносит храм в честь святого князя Владимира, крестителя Киевской Руси, — как еще можно более изощренно уничтожать свою культуру и историю?», — заключил В. Легойда.

В свою очередь, протоиерей Андрей Ткачев в своём Телеграм-канале также отреагнировал на действия украинских властей:

«Кстати, рушить начали не как попало, и не со входа, а с алтарной части. Был и служил в этом храме часто. Знаю много историй про тех, что кресты пилил, фрески сбивал и храмы рушил. В продолжении не сомневаюсь».

Русская линия