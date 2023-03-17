Верующие Украинской Православной Церкви готовы защищать Киево-Печерскую лавру, которую власти планируют отобрать 29 марта. Об этом рассказал на пресс-конференции управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщает СПЖ.

«Ежедневно в последний период в Киевскую митрополию поступает информация со всех уголков нашего государства о том, что верующие Украинской Православной Церкви будут защищать свои святыни, — сказал архиерей. — Возможно, для кого-то это „музейные экспонаты“, как заявлялось недавно, а для верующих людей монастырь, мощи — это святыни, которые имеют очень большое значение в их жизни. И мы знаем из истории, что люди готовы [ради них] идти на всё».

Владыка обратил внимание журналистов на то, что даже в будний день в Лавре было много верующих. «Люди, зная, что возможна такая ситуация, что Лавру закроют, хотят побывать в пещерах и в наших храмах, пока они у канонической Церкви. И когда люди почувствуют, что у них забирают эту святыню, я думаю, они будут готовы к довольно большим поступкам», — отметил архипастырь.

Он подчеркнул, что «наши верующие, наши братья защищают не просто какие-то земные структуры, земные строения, они защищают свою веру, которая и создала эти прекрасные храмы, являющиеся визитной карточкой Украины».

«Это всё связано с нашей верой, со Христом. И те, которые делают такое горе не только братии, но и вообще Телу Церкви, должны понять, что люди будут защищать Христа, защищать свою веру, они пойдут на это искренне и за это будут получать венец вечной жизни», — сказал митрополит Антоний.

Ранее владыка также сообщил, что 20 марта состоится заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, на котором будет решаться вопрос о действиях УПЦ в ответ на требование властей покинуть территорию Киево-Печерской лавры.

Иерархи УПЦ, в частности, отметили, что не видели документов с выводами государственной комиссии, которая работала в Лавре, и никто из членов этой комиссии не контактировал и не общался с представителями монастыря.

Выступая перед журналистами, митрополит Антоний подчеркнул, что необходимо избежать противостояний между людьми, агрессивно настроенными по отношению к УПЦ, и верующими, готовыми защищать Лавру.

«Мы не знаем, что произойдёт, но мы знаем настроения наших верующих, которые будут защищать свои святыни. Нам говорят, что сюда могут прийти люди, настроенные очень враждебно против нас, даже люди, которые воюют на фронте. Я бы хотел сказать, что среди тех, кто воюет на фронте, есть очень много верующих Украинской Православной Церкви, и я не хотел бы, чтобы Министерство культуры, государство довели ситуацию до того, чтобы здесь, на территории Лавры, по разные стороны противостояния встретились побратимы, которые защищают нашу Украину. Мы пока что всё-таки верим в здравый смысл и справедливость, и что Господь надоумит наших власть имущих, чтобы не допустить противостояния», — сказал архиерей.

Он также отметил, что ситуация, сложившаяся вокруг Киево-Печерской лавры, «беспокоит не только украинское общество, но уже доносятся сигналы из других европейских государств, с других континентов».

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