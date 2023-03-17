Русская линия
Сводка новостей от 17 марта 2023

Русская Православная Церковь продолжает оказывать поддержку нуждающимся на Донбассе
При поддержке Синодального отдела по благотворительности первые группы добровольцев-ремонтников направлены в Мариуполь…

МариупольВолонтеры-ремонтники начали выезжать из Москвы для ремонта жилых частных домов и квартир нуждающихся людей, которые сами этого сделать не могут. Группы добровольцев выезжают каждую неделю. В каждую группу входит 10−12 человек. Организует выезды Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Первая группа добровольцев уже закончила ремонт одного из домов — в нём проживает многодетная семья глухих людей, и начала ремонт второго. В настоящее время в Мариуполе находится вторая группа добровольцев, сообщает Патриархия.Ru.

«Наши волонтеры всего за три дня полностью восстановили крышу и дымоход в одном из домов. Люди очень нам благодарны — удивляются тому, как быстро и хорошо все получается, — рассказал куратор проекта, сотрудник Синодального отдела по благотворительности Юрий Грубый. — В отремонтированном доме живет многодетная семья, родители детей глухие, отец не может поднимать тяжести. Целый год в доме протекала крыша, особенно в детской. Порой мама держала тазик, чтобы вода не капала на ребенка, пока он спал. Нуждающихся людей очень много, но рабочих рук не хватает. Мы обращаемся ко всем, кто может помочь — записывайтесь в добровольцы».

Чтобы стать добровольцем-ремонтником в Мариуполе, необходимо заполнить анкету или позвонить по телефону горячей линии церковной социальной помощи «Милосердие»: 8 800 70−70−222.

В первую очередь требуются плотники, кровельщики, оконщики, штукатуры, маляры-отделочники, каменщики, плиточники. Затраты на проезд, проживание и питание берет на себя Синодальный отдел по благотворительности. Срок одной смены — 7 дней.

В ближайшей очереди на ремонт — 50 частных домов в Мариуполе, в которых проживают пожилые, многодетные, люди с инвалидностью, одинокие женщины с детьми. Многие запросы о ремонте поступили от людей, которые приходят за помощью в церковный медико-социальный центр, действующий в Мариуполе с начала января 2023 года. Он был развернут церковной Больницей Святителя Алексия при поддержке Синодального отдела по благотворительности.

Пока на призыв Церкви откликнулось более 90 добровольцев из Москвы, Воронежа, Сочи, Астрахани, Санкт-Петербурга, Советской Гавани и других городов. Однако для стабильных выездов новых групп каждую неделю добровольцев не хватает.

Чтобы стать добровольцем-ремонтником в Мариуполе, необходимо заполнить анкету.

Русская линия

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