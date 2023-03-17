Ранее ряд грузинских священников приняли участие в протестах оппозиции, а также провластных митингах…

Священнослужители Грузинской Православной Церкви должны сохраняться спокойствие и, несмотря на политический кризис в стране и острое противостояние властей и оппозиции, отказаться от поддержки тех или иных политических сил. Об этом заявили в Грузинской Патриархии, реагируя на факты участие некоторых священников в политических акциях, сообщает портал «Sputnik Грузия».

Один из грузинских священнослужителей был замечен на акции «Консервативного движения» в центре Тбилиси в поддержку нынешних грузинских властей. По мнению представителей Грузинской Патриархии, участвуя в политической акции, священник нарушил церковные каноны.

Акция «Консервативного движения» против интеграции Грузии в ЕС и НАТО завершилась сожжением флага Евросоюза. В заявлении Патриархии отмечено, что в ходе акции были замечены молитвы с угрозами.

«На акции протеста 14 марта 2023 года духовное лицо действовало самовольно. Более того, он действовал с нарушением церковной каноники, и его призывы способствовали поляризации общества», — говорится в заявлении.

По данным Патриархии, настоятелю его епархии священника уже направлено письмо для реагирования на факт.

Патриархия Грузии подчеркивает необходимость спокойствия и мира в стране, отмечая, что Церковь всегда будет стоять далеко от призывов к насилию и поляризации в обществе.

Русская линия