В эти дни в Сербии отмечают годовщину масштабного террора против сербов в Косово и Метохии. 19 лет назад тысячи сербов были изгнаны из своих домов, их имущество уничтожено самым диким образом. Мишенью албанских экстремистов стали святыни Сербской Православной Церкви, некоторые из которых безвозвратно утрачены, сообщает портал «Православная жизнь».

Погром 17−19 марта 2004 года в Косово и Метохии стал второй крупнейшей террористической акцией косовских албанцев против сербского населения края после 1999 года, когда было депортировано около четверти миллиона сербов и других неалбанцев. Во время очередной антисербской «Хрустальной ночи» в марте 2004 года из Косово и Метохии было изгнано ещё 4012 сербов. Большинство из них так и не вернулись в свои дома.

По данным Рашко-Призренской епархии Сербской Православной Церкви, на апрель 2004 года общее количество разрушенных церковных зданий приблизилось к сотне. Были уничтожены бесчисленные фрески, иконы, церковные реликвии. Особой целью погромщиков было духовное наследие и храмы сербского народа, сообщает Politika.

Формальной причиной для погромов послужило сообщение средств массовой информации Приштины ночью 16 марта 2004 г. о том, что трое мальчиков, косовских албанцев, в возрасте 8, 11 и 12 лет, утонули в реке Ибар, в деревне Чабра, недалеко от Зубин-Потока. Как сообщалось тогда, мальчики якобы убегали от нападавших сербов.

Около полудня следующего дня несколько тысяч косовских албанцев перешли мост через Ибар на пути к северной части города Косовска-Митровица и атаковали живущих там сербов. Во второй половине дня появилась информация, что нападения на сербов происходят по всему Косово и Метохии. Вечером атакам подверглись православные храмы и монастыри. Была подожжена средневековая жемчужина — церковь Богородицы Левишки в Призрене, и разгромлены практически все сербские исторические и культурные памятники в городе, включая кафедральный собор, епископский двор, комплекс Призренской семинарии с примыкающим к нему старинным кварталом. Монастырь святых Архангелов и храм святого Спаса под Призреном были разрушены до основания, обе сербские церкви в Косово-Поле — подожжены.

Поздним вечером того же дня официальный представитель Миссии ООН по делам временной администрации в Косово Дерек Чаппель опроверг сведения о том, что албанские мальчики погибли в Ибре, убегая от сербов. По его словам, насилие в Косово и Метохии было спланировано заранее. Продолжилось оно и на следующий день, 18 марта. Были подожжены храмы святого Саввы в Косовска-Митровице и святого Николая в Приштине. Монахинь монастыря Девич, близ деревни Дреница, в последний момент эвакуировали представители KFOR — не менее тысячи вооруженных албанцев разграбили обитель и подожгли её.

Всего во время погромов было разрушено 935 сербских домов и сожжено 35 храмов, в том числе 18 памятников культуры, среди которых одна из красивейших сербских церквей — Богородицы Левишки с уникальными фресками. Албанцы разбросали и подожгли в храме автомобильные покрышки. Вся роспись покрылась слоем копоти. Знаменитый чудотворный образ «Богородицы Милующей» был частично отбит при помощи металлического инструмента. В 2006 году церковь внесена в список всемирного наследия, находящегося под угрозой уничтожения и пребывает под защитой KFOR. Международные прокуроры и судьи в Косово и Метохии возбудили уголовное дело по семи эпизодам разрушения церквей, были осуждены всего 67 человек.

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