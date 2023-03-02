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Сводка новостей от 2 марта 2023

Верующих на Украине гонят под одобрительные возгласы Фанара
Экзарх Константинопольского Патриархата на Украине епископ Михаил (Анищенко) оправдал гонения украинских властей на УПЦ…

Епископ Команский Михаил (Анищенко) Экзарх Константинопольского Патриархата в Киеве епископ Команский Михаил (Анищенко) считает, что своими гонениями на Украинскую Православную Церковь нынешние власти Украины стремятся обеспечить единство Православия в стране, и Фанар им в этом может только помогать. Об этом он заявил в интервью ekai. pl, сообщает СПЖ.

«Украинское общество нуждается в единстве украинского Православия, украинское государство хочет его обеспечить, и Святая Матерь-Церковь в Константинополе всегда помогала в этом и может помочь в будущем», — сказал иерарх.

Он отметил, что ситуация, которая сложилась на Украине сегодня, «вредит авторитету Православия в украинском обществе».

При этом представитель Фанара утверждает, что «все должны смириться с реальностью — в Украине есть Поместная Православная Церковь», и это раскольническая «ПЦУ», а не Украинская Православная Церковь во главе с Блаженнейшим Онуфрием.

Ранее глава Госэтнополитики Украины Виктор Еленский также заявил, что в результате действий властей на Украине должна остаться только одна Православная Церковь. Очевидно, речь идёт о «ПЦУ».

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