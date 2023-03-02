Экзарх Константинопольского Патриархата в Киеве епископ Команский Михаил (Анищенко) считает, что своими гонениями на Украинскую Православную Церковь нынешние власти Украины стремятся обеспечить единство Православия в стране, и Фанар им в этом может только помогать. Об этом он заявил в интервью ekai. pl, сообщает СПЖ.

«Украинское общество нуждается в единстве украинского Православия, украинское государство хочет его обеспечить, и Святая Матерь-Церковь в Константинополе всегда помогала в этом и может помочь в будущем», — сказал иерарх.

Он отметил, что ситуация, которая сложилась на Украине сегодня, «вредит авторитету Православия в украинском обществе».

При этом представитель Фанара утверждает, что «все должны смириться с реальностью — в Украине есть Поместная Православная Церковь», и это раскольническая «ПЦУ», а не Украинская Православная Церковь во главе с Блаженнейшим Онуфрием.

Ранее глава Госэтнополитики Украины Виктор Еленский также заявил, что в результате действий властей на Украине должна остаться только одна Православная Церковь. Очевидно, речь идёт о «ПЦУ».

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