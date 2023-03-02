Украинская Православная Церковь должна освободить Троицкий и Елецкий монастыри, а также Спасо-Преображенский собор в Чернигове до 27 марта 2023 года. Об этом в письме митрополиту Черниговскому Амвросию, опубликованном изданием «Думская», заявил и. о. генерального директора заповедника Владимир Хомич, сообщает СПЖ.

Необходимость освободить территорию Хомич объяснил тем, что ещё в сентябре 2021 года завершились сроки договоров о пользовании памятниками архитектуры заповедника Украинской Православной Церковью.

Секретарь Черниговской епархии отец Игорь заявил, что УПЦ предложили заключить с заповедником новые договоры, однако на условиях, которые изначально невозможно исполнить. По его словам, новые договоры предусматривают очень высокую стоимость аренды, которую заплатить епархия не может.

«Они предложили подписать новые договоры об аренде согласно новому законодательству. В законе сказано, что если религиозная община пользовалась помещением, то стоимость аренды составит одну сотую процента от его рыночной стоимости. На сегодняшний день Троицкий монастырь стоит примерно 200 миллионов гривен, — говорит он. — Если это одна сотая процента, то я согласен, можно и заплатить. Но если бы это было на постоянной основе. Но через пять лет эта ставка изменится и составит 7 процентов. Подписание этого договора об аренде — это преступление в отношении верующих и самой Церкви. Да и 14 миллионов у нас нет, мы не сможем их заплатить».

При этом секретарь епархии отметил, что юристы готовят соответствующие обращения в суды, чтобы защитить насельников монастыря и духовенство храмов.

«В Елецком монастыре живут матушки, все храмы действуют, каждый день проводятся богослужения. В Троицком — целый комплекс, кафедральный собор, духовное училище. Юристы готовят судебный иск. Но никто не знает, по какому пути может пойти сам заповедник. Будет ли это силовой путь — придёт полиция и Нацгвардия, или это будет судебная тяжба», — сказал он.

Отец Игорь также добавил, что епархия направляла обращение в заповедник c предложением подписать договоры с УПЦ о безвозмездном пользовании святынями, однако те отказались. По мнению секретаря епархии, это может быть связано с тем, что власти хотят передать монастыри в пользование раскольникам из «ПЦУ».

Русская линия