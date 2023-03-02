«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня» (Мф. 25:31)

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви объявил набор добровольцев для ремонта разрушенных квартир и небольших частных домов пострадавших мирных жителей в Мариуполе. В первую очередь нужны плотники, кровельщики, штукатуры, маляры-отделочники, электрики, сантехники, каменщики, плиточники, сообщает Патриархия.Ru.

«Несмотря на активные темпы восстановления города, в Мариуполе сегодня остаются тысячи одноэтажных частных домов и квартир, требующих ремонта. Нередко окна перекрыты фанерой, повреждены стены, пробита крыша, — рассказала представительница Синодального отдела по благотворительности Наталья Кульева. — В таких домах и квартирах прямо сейчас проживают люди, которые не могут самостоятельно отремонтировать своё жилье, даже если им выдали стройматериалы. Пожилые, женщины с детьми, люди с инвалидностью остро нуждаются в помощи. Для ремонта одного небольшого частного дома или одной квартиры часто достаточно небольшой бригады рабочих, но рук на месте не хватает, и именно поэтому мы организуем ремонтные бригады добровольцев. Сейчас уже определены первые небольшие частные дома, которые будут ремонтировать наши волонтеры в Мариуполе. Планируем, что бригады будут выезжать в город посменно на неделю».

Добровольцы-ремонтники будут заниматься устройством и покрытием крыш, ремонтом полов, восстановлением внутренних инженерных сетей, заменой дверей и окон, штукатуркой стен, потолков и откосов, покраской, внутренним косметическим ремонтом жилых домов и квартир. Помощь будет оказываться нуждающимся мирным жителям города, которые сами не могут этого сделать.

Продолжительность одной смены — семь дней. Проживание, питание и проезд из Москвы берёт на себя Синодальный отдел по благотворительности. Для добровольцев из других городов вопрос проезда до Мариуполя решается в индивидуальном порядке. Первую бригаду добровольцев-ремонтников планируется отправить 8 марта.

Чтобы стать добровольцем-ремонтником в Мариуполе, необходимо заполнить анкету или позвонить по телефону горячей линии церковной социальной помощи «Милосердие»: 8 800 70 70 222.

Также требуются добровольцы в церковный медико-социальный центр в Мариуполе. Его открыла в начале января 2023 года Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского, при поддержке Синодального отдела по благотворительности. В центре, на базе мобильного госпиталя, оказывают первичную медицинскую помощь, стационарную социальную помощь (прачечная, душевая, обогрев), адресную социальную помощь. За это время в центр поступило 4 тысячи обращений.

Волонтеры нужны для приёма посетителей центра, дежурства в душевой и прачечной, сортировки и фасовки гуманитарной помощи на складе, выдачи гуманитарной помощи, обзвона и поквартирного обхода подопечных. Также в центр нужны добровольцы-психологи, юристы и автоволонтёры.

Чтобы стать добровольцем медико-социального центра в Мариуполе, необходимо заполнить анкету и затем пройти собеседование. Проживание, питание и проезд для волонтера — бесплатно.

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