В Пскове и Грозном почтили память десантников легендарной 6-й роты, до конца сражавшихся с террористами в Чечне…

1 марта 2023 года в России поминали десантников легендарной Шестой роты. 23 года назад в ночь с 29 февраля на 1 марта в Аргунском ущелье на высоте 776 произошёл бой, в котором погибли 84 десантника. Ценой своей жизни Шестая рота не позволила боевикам, которых было около двух тысяч, прорваться через окружение и выйти по направлению к Дагестану.

В этот день главные торжества проходили в Пскове. Заупокойная панихида была отслужена в воинском храме Александра Невского. Литии и возложение цветов прошли на могилах шестерых бойцов 6-й роты на кладбище в Орлецах и у мемориала в Черёхе, сообщает сайт Псковской епархии.

Богослужения возглавил настоятель воинского храма Александра Невского протоиерей Олег Тэор.

Память героев почтили их родные, боевые товарищи, те, кто продолжает славные традиции ВДВ. О связи времен говорил и секретарь Генерального Совета «Единой России» Андрей Турчак, передаёт «Первый канал».

«Мы собираемся здесь для того, чтобы память о беспримерном подвиге наших ребят сохранялась в наших сердцах. История развивается по спирали, и место, и время подвигу было и тогда, 23 года назад под Улус-Кертом, и место, и время подвигу сейчас. Наши ребята, которые сейчас сражаются на передовой, они помнят о бойцах 6-й роты, и их подвиг является для них примером», — отметил политик.

Тем временем, губернатор Псковской области Михаил Ведерников 1 марта находился с рабочей поездкой в Чечне, где он посетил улицу имени 84-х Псковских десантников и возложил цветы к мемориальным доскам с их фамилиями, сообщает сайт Администрации Псковской области.

«Благодаря подвигу наших ребят, их мужеству и отваге, сегодня на Северном Кавказе мир, порядок и стабильность, а регионы успешно и динамично развиваются. Вечная слава псковским героям-десантникам», — заметил Михаил Ведерников.

Сегодня губернатор Псковской области вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым и командованием дивизии ВДВ также возложил цветы к монументу «Купол», увековечившему память о подвиге бойцов легендарного подразделения.

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