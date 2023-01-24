Помимо священнослужителей УПЦ, против которых Зеленский ранее уже ввёл санкции, ограничения распространены на 21-го священнослужителя и мирянина Московского Патриархата…

Украинские власти ввели санкции против архиереев и священников Русской Православной Церкви

Совет национальной безопасности и обороны Украины решением от 23 января 2023 года применил персональные санкции в отношении 21 представителя Русской Православной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь».

В список лиц, против которых введены специальные экономические и другие ограничительные меры сроком на 30 лет, включены:

–митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев), (в списке значится как руководитель ОВЦС, митрополит Волоколамский);

–советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов (в списке значится как зампредседателя ОВЦС);

— архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим (Волочков);

— писатель, проповедник, педагог протоиерей Артемий Владимиров;

— известный проповедник протоиерей Андрей Ткачев;

— богослов, профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.

В санкционный список со сроком на 5 лет вошли:

— председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк);

— председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг);

— Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев);

— Патриарший экзарх Юго-Восточной Азии митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин);

— митрополит Владимирский и Суздальский Тихон (Емельянов);

— митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (Немцов);

— председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами иерей Олег Овчаров;

— завсектором по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, настоятель храма Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове (Москва) иерей Роман Богдасаров;

— зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами архимандрит Алексий (Ганьжин);

— завсектором Воздушно-космических сил России Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами протоиерей Константин Татаринцев;

— заместитель председателя Отдела внешних церковных связей, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери (Москва) архимандрит Филарет (Булеков);

— представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве протоиерей Михаил Гундяев;

— в.и.о. руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда;

— зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе;

— зампредседателя Всемирного русского народного собора, первый зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

Кроме того, украинские власти ввели санкции даже против начальствующего епископа Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергея Ряховского.

Решение СНБО введено в действие Указом Президента Украины В.А. Зеленского от 23 января 2023 года № 26/2023. Как пояснил глава государства в традиционном ежевечернем обращении к украинцам, «решение СНБО касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и будем усиливать».

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