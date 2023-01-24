23 января 2023 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл совещание с заместителями председателя Государственной Думы России Анной Кузнецовой и Петром Толстым, сообщает Патриархия.Ru.

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия нижней палаты российского парламента с синодальными учреждениями Русской Православной Церкви и церковно-общественными организациями, в частности, Всемирным русским народным собором, главой которого является Святейший Патриарх Кирилл.

В совещании также приняли участие: заместитель главы ВРНС, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда; руководитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов; руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега); заместитель главы ВРНС, председатель Попечительского совета фонда святителя Василия Великого К. Малофеев.

Как сообщил в своём Телеграм-канале Константин Малафеев, на встрече подробно обсуждались «значимые социальные законотворческие инициативы». При этом он не стал уточнять, о чём конкретно идёт речь. Однако, нельзя не заметить, что Анна Кузнецова и Пётр Толстой входят в круг депутатов, которые активно продвигают в Госдуме одобренные Церковью законопроекты, направленные на защиту традиционной семьи и нравственности.

Таким образом, нынешняя встреча Патриарха и депутатов может означать, что уже в самое ближайшее время мы станем свидетелями активизации этой работы в российском парламенте.

Русская линия