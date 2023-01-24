Русская линия
Сводка новостей от 24 января 2023

Под Бахмутом погиб иеромонах Дамаскин (Волин)
Руководитель Отдела по взаимодействию с казачеством Шуйской епархии Ивановской митрополии погиб, спасая раненых…

иеромонах Дамаскин (Волин)22 января 2023 года под Бахмутом на Донбассе погиб, спасая раненых бойцов, глава Отдела по взаимодействию с казачеством Шуйской епархии Ивановской митрополии Русской Православной Церкви иеромонах Дамаскин (Волин), сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора школы-интерната при Николо-Шартомском монастыре иеромонаха Спиридона (Дутковича).

По словам отца Спиридона, на Донбасс иеромонах Дамаскин поехал с гуманитарной помощью, окормлял бойцов. «Это был удивительный человек по своей сути, по крови. Он крепко верил в Бога, крепко любил Родину, приучал к этому мальчишек. Очень ответственно ко всему относился и ребят заражал отношением к делу, труду, к тому, что тебе поручили», — сказал священник.

Соболезнования в связи с гибелью священника выразили в Ивановском региональном отделении «Поискового движения Россия».

Как пояснили в информационном отделе епархии, тело священника еще не найдено, в той местности, где он находился, идут бои, сообщает Милосердие.Ru.

Отец Дамаскин, монах Николо-Шартомского монастыря, пробыл в районе боевых действий более месяца, распределяя гуманитарную помощь и помогая при эвакуации раненых, рассказал руководитель отдела Шуйской епархии по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Александр Ефрейторов. По его словам, более подробная информация о случившемся должна быть получена в ближайшие дни.

Русская линия

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Под Бахмутом погиб иеромонах Дамаскин (Волин)
Руководитель Отдела по взаимодействию с казачеством Шуйской епархии Ивановской митрополии погиб, спасая раненых...

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