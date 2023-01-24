Один из наиболее авторитетных архиереев Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Берлинский и Германский Марк (Арндт) в интервью порталу Православие.Ru дал крайне нелицеприятную оценку действиям нынешних украинских властей, которые гонят Украинскую Православную Церковь.

По мнению владыки Марка, то, что происходит сегодня на Украине нельзя даже сравнивать с преследованиями христиан в фашистской Германии, поскольку «Гитлер не заходил так далеко, как это делают украинские власти».

«Гитлер пытался создать „церковь“, которая зависела бы от него и его правительства или была под их абсолютным контролем, но ему это не особенно удалось. Даже протестанты и католики, которые действовали под гитлеровским режимом, не подвергались тем или иным преследованиям», — отметил митрополит Марк, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам архипастыря, сейчас на Украине Церковь, к сожалению, преследуют сильнее, чем это было во времена Гитлера. При этом движущей силой этих гонений является «тотальная русофобия на Украине, направленная против всего, что связано с Россией».

«Доходит до полного запрета русского языка. Это нонсенс, потому что в начале своего существования все эти земли назывались Русью. Это не Россия, это другое название, но Россия также преемница Древней Руси. И первые памятники литературы, созданные на территории Киева, Чернигова, были написаны на древнерусском языке, а не на древнеукраинском. Такого просто не существовало, а современный украинский язык появился в XVIII—XIX вв.еках», — отметил митрополит Марк.

Комментируя факт того, что с 1 января правительство Украины лишило УПЦ права служить в нескольких храмах в Киево-Печерской лавре, а 7 января так называемая «Православная Церковь Украины» (ПЦУ) провела первую службу в обители, владыка заявил, что проведение всех этих акций в Светлый Праздник Рождества Христова — это «не просто совпадение». «Как я уже говорил, до такого даже Гитлер не додумался», — заключил архиерей.

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