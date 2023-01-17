Бывший пресс-секретарь УПЦ, предавший свою Матерь-Церковь и в своё время перешедший к раскольникам из «ПЦУ», запрещённый в служении священник Георгий Коваленко предложил УПЦ переименовать храмы в честь русских святых на «более евангельские названия», сообщает СПЖ.

«Священник» призвал УПЦ переименовать храмы, освященные в честь святых Царственных страстотерпцев, святого князя Александра Невского, блаженной Матроны Московской, преподобного Сергия Радонежского и икон Божией Матери «Казанской» и Державной на «более евангельские названия» в честь Господских и Богородичных праздников.

Ранее такую же «псевдо-церковную русофобию» выразил глава «ПЦУ» Думенко, посетовав, что пока ему пришлось оставить в святцах имена русских святых, так как этого просили верующие, но он уверен, что это — лишь вопрос времени.

Конечно, для Коваленко и Думенко, принципиален вопрос, чтобы в храмах на Украине более даже намёка не было на что-то русское. И надо сказать, как украинских националистов, их вполне можно понять — нация для таковых превыше всякого святого. Однако, с христианской точки зрения в этой случае возникает другой вопрос: что они будут делать в Раю, если там столько русских святых? Ведь пребывать рядом с преподобным Сергием Радонежским для них, похоже, истинная пытка.

Одним словом, заставить украинского националиста Богу молиться, так он и святых из Рая вынесет. А как называется рай, в котором нет угодников Божиих, всем христианам хорошо известно.

Русская линия