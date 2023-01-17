17 января 2023 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний выступил в дистанционном формате на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций с сообщением, посвященным положению Украинской Православной Церкви на Украине, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В ходе своего десятиминутного выступления митрополит Антоний подчеркнул, что Русская Православная Церковь считает своим долгом участвовать в защите прав верующих по всему миру как самостоятельно, так и в сотрудничестве с иными Поместными Православными Церквами и другими религиозными организациями.

Указав на высокий миротворческий потенциал Церкви в межгосударственных и гражданских конфликтах, председатель ОВЦС отметил, что сегодня этот потенциал подрывается попытками украинской власти уничтожить многомиллионную Украинскую Православную Церковь — крупнейшую религиозную организацию Украины.

Митрополит Антоний рассказал о содержании последних решений Совета по национальной безопасности и обороне Украины, введенных в действие указами президента В. Зеленского и предполагающих ряд мер, ущемляющих права православных общин Украины. В частности, решением руководства Украины наложены так называемые санкции на четырнадцать архиереев Украинской Православной Церкви, а несколько ее архипастырей лишены украинского гражданства.

Председатель ОВЦС напомнил, что лишение украинского гражданства прямо противоречит Конституции Украины и подписанным ею международным договорённостям, в частности, «Конвенции о сокращении безгражданства» 1961 г. Он отметил, что решения о наложении «санкций» и лишении гражданства принимаются узкой группой лиц без законной судебно-следственной процедуры и возможности опротестования, в отношении одной только религиозной организации и являются «формой массовых политических репрессий». Более того, эти решения ограничивают «именно те конституционные права и свободы, ограничение которых прямо запрещено статьей 64 Конституции Украины во время военного или чрезвычайного положения».

Сравнив положение Православной Церкви на Украине с годами атеистических гонений в Советском Союзе, митрополит Антоний рассказал о массовых обысках, проводимых украинскими спецслужбами в епархиальных управлениях, монастырях и приходах Украинской Православной Церкви, и о возбуждении уголовных дел против священнослужителей по надуманным предлогам.

Председатель ОВЦС отметил, что репрессии против православного епископата на Украине стали кульминацией последовательной политики украинских властей, направленной на тотальный контроль религиозной жизни общества. Именно с этой целью при участии государственного аппарата и спецслужб была создана так называемая Православная церковь Украины, и дальнейшие усилия украинских властей направлены на то, чтобы принудить общины Украинской Православной Церкви присоединиться к новосозданной организации.

Митрополит Антоний сообщил о фактически легализованном механизме захватов храмов канонической Украинской Православной Церкви, о попытках государства лишить ее исторического названия, а также о еще семи законопроектах, зарегистрированных в Верховной Раде, цель которых — ущемление прав общин и верующих Украинской Православной Церкви, лишение ее храмов и полный запрет ее деятельности на территории Украины.

Председатель ОВЦС обратил внимание на «разнузданную клеветническую кампанию против Украинской Православной Церкви с призывами к полному запрету ее деятельности, применению давления и насилия в отношении ее представителей, что несет четкие признаки языка вражды», следствием чего стал всплеск насилия по отношению к духовенству и общинам канонической Православной Церкви на Украине.

В завершение своего выступления митрополит Волоколамский Антоний призвал ООН и членов Совета безопасности обратить внимание «на противоправные действия государственных властей Украины в отношении крупнейшей конфессии страны, многочисленные факты нарушения прав верующих», гарантированных Уставом ООН и другими международными правовыми документами и декларациями.

Русская линия