Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в проповеди во время Литургии в Свято-Духовом кафедральном соборе г. Черновцы 15 января 2023 года предупредил украинские власти, которые продолжают гонения на УПЦ, что своими действиями провоцируют в стране религиозную войну, сообщает портал «Православная жизнь».

«Я хочу, дорогие братья и сестры, пожелать всем вам крепости духа, потому что мы переживаем сложные времена и испытания. Идёт внешняя война. И кто-то пытается сделать внутри государства религиозную войну, чтобы ослабить государство, чтобы ослабить нас, чтобы сделать нас уязвимыми. То Царство, которое разделится само в себе, не может устоять — это слова Бога. Если кому-то что-то не нравится, это не причина воевать внутри страны друг против друга», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Как отметил Предстоятель Украинской Православной Церкви, «все мы люди, и можем ошибаться, но Бог даёт человеку покаяние». Именно тем, что в Церкви есть покаяние и прощение, Она отличается от всех других организаций, в том числе политических партий.

«Когда человек согрешит и говорит Богу: „Боже, прости меня, я согрешил“, тогда Бог принимает человека в покаянии, и мы прощаем человека. В других институтах этого прощения нет: согрешил — тюрьма, высылка, изгнание с работы, штрафы и так далее. А в Церкви есть прощение. От нас часто требуют, чтобы если кто согрешил, то нам следует его распять. Мы так поступать не можем. Если мы послушаем тех, кто нам это советует, мы сами себя истребим», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Если не будет людей, способных прощать, подчеркнул Архипастырь, жизнь на земле перестанет существовать. «До тех пор мы живём на земле, пока умеем и можем простить друг друга. Когда это исчезнет, мы сами себя истребим. Не нужно будет нам ничего, никаких войн», — пояснил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Предстоятель призвал паству молиться о тех, кто сегодня гонит Церковь и является «супостатом Бога».

«Нужно молиться, чтобы Господь вразумил, чтобы человек исправился и начал творить правду. А там где Бог, там победа, там вечная жизнь. Поэтому мы должны просить, чтобы Бог простил всем людям их грехи, чтобы они исправились. И только это будет верным путем — путем веры и Божественной любви», — заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

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