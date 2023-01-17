С момента своего избрания Предстоятель Сербской Церкви уже второй раз едет в США. В России он ещё не был ни разу…

С 24 января по 5 февраля 2023 года Святейший Патриарх Сербский Порфирий совершит визит в США, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на сайт Сербской Православной Церкви.

С 24 по 28 января он посетит сербские приходы и Богословскую школу святого Саввы в Нью-Йорке, а также познакомится с процессом восстановления пострадавшего в пожаре на Пасху 2016 года нью-йоркского кафедрального собора святого Саввы.

Патриарх будет присутствовать в Нью-Йорке на торжественных богослужениях в честь святого Саввы — небесного покровителя православных сербов, в день совершения его памяти.

С 29 января по 4 февраля предстоятель Сербской Церкви посетит православный богословский факультет имени святого Саввы в Либертивилле, недалеко от Чикаго, Иллинойс, где проведёт встречи с деканом, администрацией, преподавателями и студентами единственного высшего учебного заведения Сербской Православной Церкви в Северной Америке.

Кроме того, Патриарх встретится с епископами Сербской Православной Церкви на территории США в монастыре Новая Грачаница на Третьем озере, Иллинойс.

Стоит отметить, что это уже не первый визит Сербского Патриарха Порфирия в США. При этом нынешний Сербский Предстоятель ещё ни разу не был в России, в кто время как его предшественник на Патриаршем престоле неоднократно посещал Москву.

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