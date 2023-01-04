Украинские власти спешили изгнать верующих и духовенство Украинской Православной Церкви из Успенского собора Киево-Печерской лавры, чтобы дать возможность к Рождеству Христову занять собор украинским раскольникам, которые уже сообщают, что будут «служить» здесь рождественскую службу, сообщает СПЖ.

«Службу» совершит руководитель «ПЦУ» Епифаний Думенко, для чего в Лавру намерены свезти автобусами украинских националистов со всей Украины, чтобы продемонстрировать мнимую массовость такого «богослужения».

Характерно, что по закону УПЦ имеет полное право продолжать богослужения и в Трапезном, и в Успенском храмах Лавры, однако закон на Украине давно не соблюдается. 31 декабря тысячи верующих УПЦ последний раз помолились в своей святыне, а 7 января, в великий праздник Рождества Христового, в их святыню зайдут новые «хозяева жизни».

«Власть показательно и демонстративно унизила огромную часть украинцев. Что ж, со стороны этих украинцев к власти будет соответствующее отношение. А что касается Сергея Петровича Думенко и его соратников. Они прекрасно знают, что никакой потребности в дополнительных храмах у них нет − большинство церквей ПЦУ пусты или полупусты. Они прекрасно знают, как воспримут эту новость прихожане Успенского, какую боль они будут испытывать. О каком диалоге, о каком объединении с этими людьми может идти речь? Какое они имеют отношение к христианству? У некоторых видов животного мира принято определенными физиологическими действиями заявлять свои права на определённую территорию. Наверное, сравнение не самое корректное. Но, пожалуй, точное», — пишут журналисты СПЖ, комментируя это событие.

Русская линия