Сегодня день памяти видного издателя и общественного деятеля Виссариона Виссарионовича Комарова, скончавшегося в 1907 году.

Он родился в 1838 г. в дворянской семье. Комаров стал профессиональным военным, дослужился до чина полковника и до должности начальника штаба пехотной дивизии. Однако из-за несогласия с военной реформой Д.А.Милютина он вынужден был выйти в отставку и занялся издательским делом. В 1876 г. вместе с генералом М.Г.Черняевым, С.Ф.Шараповым, И.И.Киреевым и другими русскими добровольцами отправился в Сербию на помощь восставшим против турецкого ига братьям-славянам. Комаров был произведен в сербские генералы, руководил рядом боевых операций.

После Русско-турецкой войны 1877−1878 гг., которая принесла южным славянам свободу, Комаров продолжал оказывать поддержку славянским деятелям. Он был одним из руководителей Петербургского Славянского благотворительного общества, пользовался необычайной популярностью в славянских странах. Рассказывали, что однажды в Австрии возвращавшегося с одного из славянских форумов Комарова даже пытались отравить, настолько он был ненавистен врагам России и славянства. Он создал первую массовую дешевую газету в России «Свет», которая стояла на охранительных позициях и была чрезвычайно популярна у обывателя. Комаров был одним из учредителей первой монархической организации России — Русского Собрания и входил одно время в состав Совета РС. В этот период совместно с В.Л.Величко пытался реанимировать катковский журнал «Русский вестник» как теоретический орган русского национального движения. Однако эта попытка окончилась неудачей.

Он скончался в Петербурге, где прожил большую часть своей жизни, от паралича сердца 22 декабря 1907 г., немного не дожив до своего 70-летия. Похоронен на кладбище Александро-Невской Лавры. Содержанием его жизни, по меткому определению современника, было «беззаветное, горячее служение России, вечное, ничем не укротимое стремление всячески содействовать росту Русского Народа и исполнению его великих мировых задач».

Сегодня мы также вспоминаем великого русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского, который скончался 22 декабря 1870 года.

Он родился 19 февраля 1824 г. в дворянской семье. Образование получил в Новгород-Северской гимназии и на юридическом факультете Московского университета, который блестяще окончил в 1844 со званием кандидата. Был назначен исполняющим обязанности профессора кафедры энциклопедии законоведения в Ярославском Демидовском юридическом лицее, однако вскоре, из-за расхождений с начальством, был уволен. В 1854 Ушинскому удалось получить место преподавателя русской словесности и географии в Гатчинском сиротском интернате, а затем инспектором классов Смольного института благородных девиц. Здесь Ушинский сумел собрать лучших преподавателей, внес в преподавание новые начала. С 1860 г. он редактировал «Журнал Министерства народного просвещения», превратив его из сборника официозных распоряжений в живой и интересный педагогический журнал.

В своих педагогических трудах («Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» и др.) Ушинский обосновывал необходимость формирования цельной личности, считая главной задачей воспитания подготовку человека к самостоятельной жизни. Стремился учить так, чтобы развить желание и способность самостоятельно приобретать новые знания. Ушинский много работал над составлением для детей книг для чтения «Детский мир», «Родное слово» — учебник русского языка, выдержавший 157 изданий, и др. Оказал огромное влияние на развитие педагогической мысли, став учителем русских учителей. Базовая идея его педагогического учения — идея народности образования.

В этот же день в 1905 году Государь Император Николай II и Наследник престола Цесаревич Алексей Николаевич символически вступили в ряды Союза Русского Народа (СРН), приняв поднесенные депутацией СРН знаки членов Союза. Это произошло во время Высочайшего приема депутации СРН, которую возглавлял председатель Союза детский врач Александр Иванович Дубровин.

В состав депутации входили представители всех сословий, поскольку сам Союз был единственной действительно всесословной политической организацией России. Вдохновитель СРН игумен Арсений преподнес Государю икону небесного покровителя Союза Архистратига Михаила. Председатель Союза Дубровин в своем слове заверил Царя: «Мы, Государь, постоим за Тебя нелицемерно, не щадя ни добра, ни голов своих, как отцы и деды наши за Царей своих стояли, отныне и до века».

После своей речи Дубровин и вручил Императору знаки членов Союза для Него и Наследника, которые Государь милостиво принял. Существует благочестивое предание, что Цесаревич Алексий нередко одевал знак члена СРН, говоря всем, что он — настоящий союзник. Отпуская депутацию союзников, Государь поблагодарил в их лице всех членов Союза за верность. В лице монархической депутации Царь обратился ко всем русским людям со следующими словами: «Объединяйтесь, русские люди, Я рассчитываю на вас. Я верю, что с Божией помощью Мне и Русскому Народу удастся победить врагов России». Государь пожелал процветания Союзу и напутствовал монархистов такими словами: «Уповайте на Бога и надейтесь на Меня».

Русская линия