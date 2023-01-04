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Сводка новостей от 4 января 2023

СБУ завершило «следственные действия» против митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана
Владыку обвиняют в «разжигании религиозной вражды» и распространении пророссийских листовок…

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких)Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан получил уведомление о завершении следственных действий управлением Службы безопасности Украины в Винницкой области по возбуждённому против него уголовному делу о «разжигании религиозной розни» и пророссийской агитации в храмах Тульчинской епархии, сообщает сайт Тульчинской епархии.

В связи с этим владыка Ионафан выразил категорическое несогласие со всеми надуманными обвинениями в свой адрес. Архипастырь намерен предъявить в суде фрагменты видеозаписи обысков следователей Управления СБУ в Винницкой области в Епархиальной канцелярии и в иногороднем помещении временного проживания, с грубейшими нарушениями процессуальной процедуры обысков, ставящими под сомнение версию следователей вышеназванного Управления СБУ.

Митрополит Ионафан выразил протест в связи с официальным отказом следователя СБУ выслушать и протокольно зафиксировать показания сорока заявленных свидетелей защиты — прихожан Тульчинского кафедрального собора Рождества Христова и настоятелей храмов в пользу обвиняемого, что говорит о заказном характере следствия.

Кроме того, владыка Ионафан заявил, что был крайне удивлён и оскорблён комментарием лингвистического эксперта, привлечённого к делу сотрудниками СБУ, который утверждает в своём заключении, что Христос есть мифическая личность, а Библии — сборник древних мифов.

Русская линия

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СБУ завершило «следственные действия» против митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана
Владыку обвиняют в «разжигании религиозной вражды» и распространении пророссийских листовок...

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